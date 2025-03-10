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Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 27. hafta maçlarında da golcülerin amansız yarışı devam etti. Yıldız futbolcuların zirve yarışında heyecan devam ederken Osimhen attığı golle zirveye bir adım daha yaklaştı. Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atma başarısı gösteren Osimhen, gol krallığında ligdeki gol sayısını 17'ye çıkararak Başakşehirli Piatek'in bir gol gerisinde ikinci sıraya yerleşti. İşte Süper Lig gol krallığında son durum...

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 1

Krzysztof Piatek (Başakşehir)

18 gol

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Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 2

Victor Osimhen (Galatasaray)

17 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 3

Simon Banza (Trabzonspor)

16 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 4

En-Nesyri (Fenerbahçe)

16 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 5

Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

14 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 6

Edin Dzeko (Fenerbahçe)

12 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 7

Mame Thiam (Eyüpspor)

12 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 8

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

10 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 9

Ciro Immobile (Beşiktaş)

10 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 10

Ahmed Kutucu (Galatasaray)

9 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 11

Dusan Tadic (Fenerbahçe)

9 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 12

Nuno da Costa (Kasımpaşa)

9 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 13

Romulo (Göztepe)

9 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 14

Marius Mouandilmadji - Samsunspor

8 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 15

Rafa Silva - Beşiktaş

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 16

Okereke (Gaziantep FK)

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 17

Rey Manaj (Sivasspor)

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 18

Puscas (Bodrum FK)

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 19

Carlo Holse (Samsunspor)

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 20

Kramer - Konyaspor

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 21

Cordova Lezama (Alanyaspor)

7 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı - 22

Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

6 gol

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