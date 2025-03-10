Süper Lig'de gol krallığında son durum: Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atan Osimhen zirveye bir adım daha yaklaştı
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 27. hafta maçlarında da golcülerin amansız yarışı devam etti. Yıldız futbolcuların zirve yarışında heyecan devam ederken Osimhen attığı golle zirveye bir adım daha yaklaştı. Üst üste üçüncü deplasmanda da gol atma başarısı gösteren Osimhen, gol krallığında ligdeki gol sayısını 17'ye çıkararak Başakşehirli Piatek'in bir gol gerisinde ikinci sıraya yerleşti. İşte Süper Lig gol krallığında son durum...
Krzysztof Piatek (Başakşehir)
18 gol