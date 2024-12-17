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Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?)

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna yeni yıl arası verildi. İlk devrede gol krallığında kıyasıya bir yarış yaşandı. Yıldız futbolcuların zirve yarışında heyecan devam ederken zirvede sürpriz bir isim yer aldı. Başakşehir'in forveti Piatek, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ilk yarıyı zirvede bitirdi. İşte 17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig gol krallığında son durum...

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 1

Krzysztof Piatek (Başakşehir)

12 gol


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Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 2

Simon Banza (Trabzonspor)

10 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 3

Ciro Immobile (Beşiktaş)

9 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 4

Edin Dzeko (Fenerbahçe)

9 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 5

Victor Osimhen (Galatasaray)

9 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 6

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

8 gol



Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 7

Mame Thiam (Eyüpspor)

8 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 8

Ahmed Kutucu (Eyüpspor)

7 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 9

Dusan Tadic (Fenerbahçe)

7 gol



Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 10

Romulo (Göztepe)

7 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 11

Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

6 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 12

Nuno da Costa (Kasımpaşa)

6 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 13

En-Nesyri (Fenerbahçe)

6 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 14

Carlo Holse (Samsunspor)

5 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 15

Sorescu (Gaziantep FK)

5 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 16

Joao Figueiredo (Başakşehir)

5 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 17

Jules Olivier Ntcham (Samsunspor)

5 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 18

Batshuayi (Galatasaray)

5 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 19

Larsson (Antalyaspor)

5 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 20

Hwang (Alanyaspor)

5 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 21

Yunus Akgün - Galatasaray

5 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 22

Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

5 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 23

Ndao (Konyaspor)

4 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 24

Braian Samudio (Antalyaspor)

4 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 25

Okereke (Gaziantep FK)

4 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 26

Mertens (Galatasaray)

4 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 27

Fred (Fenerbahçe)

4 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 28

Puscas (Bodrum FK)

4 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 29

Rafa Silva - Beşiktaş

4 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 30

Mauro Icardi (Galatasaray)

4 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 31

Rey Manaj (Sivasspor)

4 gol


Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 32

Cordova Lezama (Alanyaspor)

4 gol

Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?) - 33

Soner Aydoğdu (Samsunspor)

4 gol

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