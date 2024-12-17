Süper Lig'de gol krallığında son durum: Zirvede sürpriz isim! (Immobile, Dzeko, Banza ve Icardi'nin kaç golü var?)
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna yeni yıl arası verildi. İlk devrede gol krallığında kıyasıya bir yarış yaşandı. Yıldız futbolcuların zirve yarışında heyecan devam ederken zirvede sürpriz bir isim yer aldı. Başakşehir'in forveti Piatek, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında ilk yarıyı zirvede bitirdi. İşte 17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig gol krallığında son durum...
Krzysztof Piatek (Başakşehir)
12 gol