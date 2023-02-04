Süper Lig'de hakem kavgası: Üç büyükler birbirine girdi

"ACİLEN YABANCI VAR HAKEMLERİ GETİRİLMELİ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkezinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

Koç, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz. Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Yabancı hakeme en çok ben karşıyken, artık bunu düşünecek hale geldim. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasını önerdik." diye konuştu.