Süper Lig'de hakem kavgası: Üç büyükler birbirine girdi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan sarı lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.
Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın ve VAR'ın verdiği kararlar tartışmanın fitili ateşledi. Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edilmişti.
Sarı lacivertlilerin 2 puan bıraktığı maçtan sonra Ali Palabıyık'a yaptığı itirazın ardından kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus, "Kariyerimde böyle bir hakem yönetimi görmedim" dedi.
Jesus, "Hakem kararlarında adalet yoktu. İki net penaltımız vardı. O pozisyonlarda VAR'dan maçın hakemine yardım edilebilirdi. Görmediklerini düşünmüyorum, devreye girmek istemediler. Normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Türkiye'ye geldiğimden beri hakemler hakkında hiç konuşmadım. Ancak Adana Demirspor maçında yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum ama bir takımın saha içerisinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim. Bu yüzden maç bitince hakemin yanına gidip saygı çerçevesi içinde itiraz ettim. Miha Zajc'a yapılan faul hakkında görüşümü söyledim." dedi.
Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç liderliğinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye gitme kararı aldı.
Toplantının yapıldığı sırada Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından 'düdük asma' paylaşımı geldi.
Paylaşımda "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki merkezinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.
Koç, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Ali Palabıyık bir daha maç alır, almaz. Onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Yabancı hakeme en çok ben karşıyken, artık bunu düşünecek hale geldim. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasını önerdik." diye konuştu.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sosyal medyadan videolu bir paylaşım geldi.
Videoda, Atilla Karaoğlan'ın Gaziantep FK - Beşiktaş maçında yayınlanan VAR konuşmaları yer aldı.
Paylaşımda, "6 Şubat Pazartesi günü, evimizde Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı..." ifadeleri yer aldı.
Bunun üzerine Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yaptığı Atilla Karaoğlan paylaşımı üzerine ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Beşiktaş Kulübü sosyal medyadan verdiği yanıtta, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." açıklamalarına yer verdi.
Beşiktaş'ın paylaşımı sonrası Galatasaray da tartışmalara dahil oldu. Sarı kırmızılı kulüpten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş yanıt gecikmedi.
Sarı kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" denildi.
3 büyükler arasındaki tartışma karşılıklı atışmalar ve göndermelerle sürerken, Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt gecikmedi. Siyah beyazlı kulüpten, "Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü’nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabında ve sitesinden yeni bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, 'bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.