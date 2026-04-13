Süper Lig'de hesaplar karıştı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk formülü

13.04.2026 11:57

Son Güncelleme: 13.04.2026 12:08

Selim Başeğmezer

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısındaki puan kaybının ardından şampiyonluk hesapları değişti.

Süper Lig'de hesaplar karıştı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk formülü
NTV

Trendyol Süper Lig'in zirve yarışında bulunan takımlar, 29. hafta maçlarını tamamladı.

TRABZONSPOR, ALANYA'DA TAKILDI 1
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR, ALANYA'DA TAKILDI

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

 

Bordo-mavililer, haftayı 64 puanla kapattı. Karadeniz ekibi, gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak.

HAFTANIN KAZANANI FENERBAHÇE 2
Resmi Kurum

HAFTANIN KAZANANI FENERBAHÇE

Fenerbahçe, 29. haftada küme düşme potasında bulunan Kayserispor ile kozlarını paylaştı.

 

Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti.

 

Domenico Tedeco'nun öğrencileri, 30. haftada Rizespor'u konuk edecek.

GALATASARAY İKİ PUAN BIRAKTI 3
IHA

GALATASARAY İKİ PUAN BIRAKTI

Zirve yarışının güncel lideri Galatasaray ise Kocaelispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

 

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve kritik iki puan bıraktı.

 

Bu skorun ardından Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürdü ancak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR? 4
Anadolu Ajansı

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, her maçını kazandığı takdirde 83 puanla şampiyon olacak.

 

Sarı-kırmızılıların kalan 5 maçta sadece Fenerbahçe ile berabere kalması halinde diğer maçlarını kazandığı takdirde yine şampiyonluğunu ilan edecek.

 

Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenemediği olası bir senaryoda kalan 5 maçında bir kez daha puan kaybı yapması halinde sarı-lacivertlilerin de kalan müsabakalarında kayıp yaşamasını bekleyecek.

 

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisine rakibiyle aynı puanda girmesi halinde rakibini yenerek ikili averajı elde etmesi gerekecek. Beraberlik durumunda ise kalan maçlardaki averaj üstünlüğüne bakılacak.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI 5
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR? 6
Resmi Kurum

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 5 maçını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

 

Tedesco'nun takımı; Galatasaray ile yapacağı maça kadar herhangi bir puan kaybı yaşamaz ve sarı-kırmızılılar derbiye kadar bir kez daha puan kaybederse Fenerbahçe'nin RAMS Park'taki maçtan 1 puanla ayrılması, sonrasında oynayacağı maçları da kazanması şampiyonluğa yetecek.

 

Fenerbahçe ve Galatasaray, kendi aralarında oynayacağı maç haricindeki karşılaşmalardan galibiyetle ayrılırsa sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanması, sarı-kırmızılıların ise en az 1 puanla ayrılması şampiyonluk için yetecek.

 

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi dışında bir maçta puan kaybı yaşaması durumunda sarı-kırmızılıların puan kaybı yapmasını bekleyecek.

 

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray derbisine rakibiyle aynı puanla çıkması halinde kazanarak ikili averajı lehine alması gerekecek. Beraberlik durumunda ise kalan maçlardaki averaj üstünlüğüne bakılacak.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI 7
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR? 8
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Üç takım arasındaki en zorlu yol ise Trabzonspor'un...

 

Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için tüm maçlarını kazanmasının yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan 5 maçta iki kez puan kaybı yaşaması gerekecek.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI 9
DHA

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram