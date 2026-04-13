Süper Lig'de hesaplar karıştı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk formülü

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 5 maçını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Tedesco'nun takımı; Galatasaray ile yapacağı maça kadar herhangi bir puan kaybı yaşamaz ve sarı-kırmızılılar derbiye kadar bir kez daha puan kaybederse Fenerbahçe'nin RAMS Park'taki maçtan 1 puanla ayrılması, sonrasında oynayacağı maçları da kazanması şampiyonluğa yetecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray, kendi aralarında oynayacağı maç haricindeki karşılaşmalardan galibiyetle ayrılırsa sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanması, sarı-kırmızılıların ise en az 1 puanla ayrılması şampiyonluk için yetecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi dışında bir maçta puan kaybı yaşaması durumunda sarı-kırmızılıların puan kaybı yapmasını bekleyecek.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray derbisine rakibiyle aynı puanla çıkması halinde kazanarak ikili averajı lehine alması gerekecek. Beraberlik durumunda ise kalan maçlardaki averaj üstünlüğüne bakılacak.