Süper Lig'de hesaplar karıştı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk formülü
13.04.2026 11:57
Son Güncelleme: 13.04.2026 12:08
Selim Başeğmezer
Galatasaray'ın Kocaelispor karşısındaki puan kaybının ardından şampiyonluk hesapları değişti.
Trendyol Süper Lig'in zirve yarışında bulunan takımlar, 29. hafta maçlarını tamamladı.
TRABZONSPOR, ALANYA'DA TAKILDI
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, haftayı 64 puanla kapattı. Karadeniz ekibi, gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak.
HAFTANIN KAZANANI FENERBAHÇE
Fenerbahçe, 29. haftada küme düşme potasında bulunan Kayserispor ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti.
Domenico Tedeco'nun öğrencileri, 30. haftada Rizespor'u konuk edecek.
GALATASARAY İKİ PUAN BIRAKTI
Zirve yarışının güncel lideri Galatasaray ise Kocaelispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve kritik iki puan bıraktı.
Bu skorun ardından Galatasaray, 68 puanla liderliğini sürdürdü ancak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
ŞAMPİYONLUK HESAPLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, her maçını kazandığı takdirde 83 puanla şampiyon olacak.
Sarı-kırmızılıların kalan 5 maçta sadece Fenerbahçe ile berabere kalması halinde diğer maçlarını kazandığı takdirde yine şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenemediği olası bir senaryoda kalan 5 maçında bir kez daha puan kaybı yapması halinde sarı-lacivertlilerin de kalan müsabakalarında kayıp yaşamasını bekleyecek.
Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisine rakibiyle aynı puanda girmesi halinde rakibini yenerek ikili averajı elde etmesi gerekecek. Beraberlik durumunda ise kalan maçlardaki averaj üstünlüğüne bakılacak.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan 5 maçını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Tedesco'nun takımı; Galatasaray ile yapacağı maça kadar herhangi bir puan kaybı yaşamaz ve sarı-kırmızılılar derbiye kadar bir kez daha puan kaybederse Fenerbahçe'nin RAMS Park'taki maçtan 1 puanla ayrılması, sonrasında oynayacağı maçları da kazanması şampiyonluğa yetecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray, kendi aralarında oynayacağı maç haricindeki karşılaşmalardan galibiyetle ayrılırsa sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanması, sarı-kırmızılıların ise en az 1 puanla ayrılması şampiyonluk için yetecek.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi dışında bir maçta puan kaybı yaşaması durumunda sarı-kırmızılıların puan kaybı yapmasını bekleyecek.
Sarı-lacivertlilerin Galatasaray derbisine rakibiyle aynı puanla çıkması halinde kazanarak ikili averajı lehine alması gerekecek. Beraberlik durumunda ise kalan maçlardaki averaj üstünlüğüne bakılacak.
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Üç takım arasındaki en zorlu yol ise Trabzonspor'un...
Trabzonspor'un şampiyon olabilmesi için tüm maçlarını kazanmasının yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan 5 maçta iki kez puan kaybı yaşaması gerekecek.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği