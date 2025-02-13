Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza!
Süper Lig takımları, ikinci transfer ve tescil döneminde tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı. 14 kulüp, ara transferde kadrolarına 58 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 33'ü yurt dışından gelirken 25'i Türkiye'den transfer edildi. Transfermarkt verilerine göre kış transfer döneminin en değerli 10 futbolcu belli oldu. İşte Süper Lig'de ara transferin en yüksek piyasa değerine sahip 10 imza...
1. Milan Skriniar
Fenerbahçe
15 milyon euro