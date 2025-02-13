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Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza!

Süper Lig takımları, ikinci transfer ve tescil döneminde tercihlerinin çoğunu yurt dışından yana kullandı. 14 kulüp, ara transferde kadrolarına 58 oyuncu kattı. Bu futbolculardan 33'ü yurt dışından gelirken 25'i Türkiye'den transfer edildi. Transfermarkt verilerine göre kış transfer döneminin en değerli 10 futbolcu belli oldu. İşte Süper Lig'de ara transferin en yüksek piyasa değerine sahip 10 imza...

Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 1

1. Milan Skriniar

Fenerbahçe

15 milyon euro

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Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 2

2. Alvaro Morata

Galatasaray

13 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 3

3. Anderson Talisca

Fenerbahçe

12 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 4

4. Diego Carlos

Fenerbahçe

11 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 5

5. Mario Lemina

Galatasaray

9 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 6

6. Oleksandr Zubkov

Trabzonspor

8 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 7

7. Przemyslaw Frankowski

Galatasaray

8 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 8

8. Festy Ebosele

Başakşehir

6 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 9

9. Abdülkadir Ömür

Çaykur Rizespor

6 milyon euro


Süper Lig'de ikinci tescil döneminde 58 futbol transfer edildi: Ara transferde atılan en değerli 10 imza! - 10

10. Danylo Sikan

Trabzonspor

6 milyon euro


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