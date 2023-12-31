Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de ikinci yarı tarihi
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 18. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Fenerbahçe'nin averajla liderlik koltuğunda bulunduğu Süper Lig'de ikinci yarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Öte yandan "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü averajla lider olarak tamamladı. Yakın zaman sonra ise transfer sezonu başlayacak. Futbolseverler ise ligde ikinci yarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Süper Lig'de ikinci yarı tarihi...