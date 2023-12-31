Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de ikinci yarı tarihi

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kaldı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü averajla lider olarak tamamladı. Yakın zaman sonra ise transfer sezonu başlayacak. Futbolseverler ise ligde ikinci yarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, Süper Lig'de ikinci yarı tarihi...