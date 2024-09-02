Süper Lig'de ilk 4 haftanın özeti
Trendyol Süper Lig'de ilk 4 haftada Fenerbahçe 10 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş ise puan kaybetmedi. Ayrıca ligde ilk 4 haftada toplam 94 gol atılırken, ilk teknik direktör ayrılığı da yaşandı. İşte milli araya girilirken, Süper Lig'in ilk 4 haftasında yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'de ilk 4 hafta tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Ligin ilk 4 haftasını topladığı 10 puanla Fenerbahçe lider tamamladı.
Beşiktaş ile Galatasaray da sarı-lacivertlileri 9 puanla takip ediyor. Adana Demirspor ise 1 puan ve averajla son sırada yer aldı.
6 takım yenilmedi
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 6 takım yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe mağlup olmayan takımlar arasında yer aldı.