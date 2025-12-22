Süper Lig'de ilk yarı bitti, gol krallığının zirvesine sürpriz isim oturdu
22.12.2025 22:58
İHA
Trendyol Süper Lig'de ilk yarı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı ve hem zirve hem de gol krallığı şekillendi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçıyla kapandı. Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 39 puanla takip etti.
TRABZONSPOR, ANKARA'DA YENİLDİ
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. RAMS Başakşehir, Gaziantep FK karşısında 5 gollük galibiyet alırken, saat 20.00 seansında oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor gol düellosuna sahne oldu. Ankara ekibi sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Bordo-mavililer ise 11 hafta sonra ligdeki 2. yenilsini yaşadı ve 35 puanda kaldı.
GÖZTEPE YÜKSELİYOR
Üst sıralara yükselişine devam eden Göztepe, 32 puana çıktı. 5. sıradaki Beşiktaş'ın 29 puanı bulunuyor. Küme düşme hattında ise 15 puanlı Kayserispor, 13 puanlı Eyüpspor ve 9 puanlı Fatih Karagümrük var.
GOL RAPORU
Bu hafta oynanan 9 maçın 7'sinde ev sahibi ekipler galibiyete uzanırken, toplam 29 gol atıldı. Ligde araya girilirken, 18. hafta müsabakabaları 17-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.
GOL KRALLIĞI
Ligde son 8 maçta 8 gole imza atan Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, gol sayısını 12'ye yükseltti. Shomurodov, sezonun ilk yarısında gol krallığı listesinde zirvede yer aldı.
ONUACHU İKİNCİ SIRADA
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 15 maçta 11 gol kaydetti.
ICARDI VE TALISCA TAKİPTE
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın 9'ar golü bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyasporlu Umut Nayir ve Trabzonsporlu Felipe Augusto da 8'er golle listede yer aldı.
HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLAR
Kocaelispor - Antalyaspor: 2-1
Konyaspor - Kayserispor: 1-1
Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-0
Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0
Göztepe - Samsunspor: 2-0
Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0
Başakşehir - Gaziantep FK: 5-1
Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3