Süper Lig'de ilk yarı karnesi: Goller maçların ikinci yarısında geldi
Süper Lig'de gol sevinci en çok ikinci yarılarda yaşandı. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde takımlar toplam 439 kez skor üretirken, atılan gollerin 192'si ilk, 247'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde takımlar daha çok maçların ikinci devresinde gol attı.
İlk bölümü 17. hafta maçlarıyla sona eren Süper Lig'de şu ana kadar 153 müsabaka geride kaldı.
Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplamda 439 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 192'si ilk, 247'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.