Süper Lig'de ilk yarı karnesi: Goller maçların ikinci yarısında geldi

İKİNCİ YARININ BAŞINDA 73 GOL

Süper Lig’de en fazla gol, ikinci yarıların ilk 15 dakikalık diliminde geldi.

Ligde kaydedilen goller on beşer dakikalık dilimler halinde incelendiğinde, en fazla skor, 73 kez ile 46 ile 60. dakikalar arasında üretildi.

Bunu 70 kez ile 61 ile 75. dakikalar arası izlerken, üçüncü sırada 64 golün atıldığı 76-90 dakika aralığı geldi.