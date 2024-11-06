Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? Devre arası ne zaman?

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı geride kaldı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de ilk yarının ne zaman biteceği futbolseverlerce merak ediliyor. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. İşte, Süper Lig'de ilk yarının biteceği tarih...