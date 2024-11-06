Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek? Devre arası ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu devam ediyor. 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının bitiş tarihi futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek?
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı geride kaldı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de ilk yarının ne zaman biteceği futbolseverlerce merak ediliyor. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. İşte, Süper Lig'de ilk yarının biteceği tarih...