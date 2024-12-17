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Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? (2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi)

Süper Lig'de ilk yarının ne zaman biteceği, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 9-12 Ağustos haftasında başlayan Süper Lig'in ilk yarısı sürmeye devam ederken, son hafta maçlarının hangi tarihte oynanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? (2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi) - 1

2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi, ilk yarının bitmesine kısa bir zaman kala merak edilmeye başladı. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor?

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Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? (2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi) - 2

SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? (2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi) - 3

İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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