Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? (2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi)
Süper Lig'de ilk yarının ne zaman biteceği, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 9-12 Ağustos haftasında başlayan Süper Lig'in ilk yarısı sürmeye devam ederken, son hafta maçlarının hangi tarihte oynanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor?
2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi, ilk yarının bitmesine kısa bir zaman kala merak edilmeye başladı. Peki, Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor?