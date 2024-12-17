Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitiyor? (2024-2025 Süper Lig devre arası takvimi)

SÜPER LİG'DE İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başladı ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.