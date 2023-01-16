Süper Lig'de ilk yarının enleri: En çok gol atan Fenerbahçe, en az yiyen Galatasaray

GALATASARAY DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, deplasmanda 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 23 puanla bu alanda en başarılı takım oldu.

Sarı-kırmızılıların ardından 5 galibiyetle Fenerbahçe geliyor.

Evinde en fazla puan toplayan takımlar ise 22'şer puanla Fenerbahçe ve Başakşehir. Bunları 21 puanla Trabzonspor takip ediyor.