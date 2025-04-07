Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor
Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışındaki mesafe kapandı. 2 hafta önce lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe, farkı 3 puana indirdi. Galatasaray, son 8 maçında 7 galibiyet alırsa üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek. İşte ayrıntılar ve şampiyonluk olasılıkları...
Ezeli rakipler zirve yarışında son 8 haftaya 3 puan farkla girdi.
Galatasaray'ı takibinden vazgeçmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 yenerek lidere yaklaştı.