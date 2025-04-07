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Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor

Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışındaki mesafe kapandı. 2 hafta önce lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe, farkı 3 puana indirdi. Galatasaray, son 8 maçında 7 galibiyet alırsa üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek. İşte ayrıntılar ve şampiyonluk olasılıkları...

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 1

Ezeli rakipler zirve yarışında son 8 haftaya 3 puan farkla girdi.

Galatasaray'ı takibinden vazgeçmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 yenerek lidere yaklaştı.


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Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 2

2 hafta önce 9 puanlık avantajla zirvede yer alan sarı kırmızılılar, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bay geçince ara kapandı.


Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 3

İkili averajda Fenerbahçe'ye üstünlük kuran Galatasaray, son 8 maçında 7 galibiyet alırsa üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 4

Son 5 maçında 2 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, kalan haftalarda Samsunspor, Bodrum, Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir ile karşılaşacak.

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 5

10 sezonluk şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Fenerbahçe ise rakibinde en az 4 puan fazla toplamak zorunda.

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 6

Son 12 maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirve yarışına tutunan Jose Mourinho'nun ekibi,, kalan haftalarda Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor - 7

Trendyol Süper Lig'de 38 haftalık maraton, 1 Haziran'da sona erecek.

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