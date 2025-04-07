Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray'a son 8 maçında 7 galibiyet yetiyor

Son 12 maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirve yarışına tutunan Jose Mourinho'nun ekibi,, kalan haftalarda Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.