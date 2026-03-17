Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte kalan tüm maçlar

17.03.2026 14:38

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de bitime sekiz hafta kala şampiyonluk yarışında kritik haftalara girildi. Her puanın daha büyük önem taşıdığı maçlar oynanacak. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan hangisi fikstür olarak avantajlı? İşte kalan maçların tamamı...

GALATASARAY - 64 PUAN

GÖZTEPE (D)
 

TRABZONSPOR (D)
 

KOCAELİSPOR
 

GENÇLERBİRLİĞİ (D)
 

FENERBAHÇE
 

SAMSUNSPOR (D)
 

ANTALYASPOR
 

KASIMPAŞA (D)

FENERBAHÇE - 57 PUAN

GAZİANTEP

 

BEŞİKTAŞ

 

KAYSERİSPOR (D)

 

RİZESPOR

 

GALATASARAY (D)

 

BAŞAKŞEHİR

 

KONYASPOR (D)

 

EYÜPSPOR

TRABZONSPOR - 57 PUAN

EYÜSPOR (D)

 

GALATASARAY

 

ALANYASPOR (D)

 

BAŞAKŞEHİR

 

KONYASPOR (D)

 

GÖZTEPE

 

BEŞİKTAŞ (D)

 

GENÇLERBİRLİĞİ