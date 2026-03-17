Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte kalan tüm maçlar
17.03.2026 14:38
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de bitime sekiz hafta kala şampiyonluk yarışında kritik haftalara girildi. Her puanın daha büyük önem taşıdığı maçlar oynanacak. Peki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan hangisi fikstür olarak avantajlı? İşte kalan maçların tamamı...
Anadolu Ajansı
GALATASARAY - 64 PUAN
GÖZTEPE (D)
TRABZONSPOR (D)
KOCAELİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ (D)
FENERBAHÇE
SAMSUNSPOR (D)
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA (D)
IHA
FENERBAHÇE - 57 PUAN
GAZİANTEP
BEŞİKTAŞ
KAYSERİSPOR (D)
RİZESPOR
GALATASARAY (D)
BAŞAKŞEHİR
KONYASPOR (D)
EYÜPSPOR
Anadolu Ajansı
TRABZONSPOR - 57 PUAN
EYÜSPOR (D)
GALATASARAY
ALANYASPOR (D)
BAŞAKŞEHİR
KONYASPOR (D)
GÖZTEPE
BEŞİKTAŞ (D)
GENÇLERBİRLİĞİ