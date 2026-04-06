Süper Lig'de makas daraldı, küme düşecek takımlar tek tek tahmin edildi
06.04.2026 16:56
Selim Başeğmezer
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ederken, küme düşme hattında da ciddi bir yarış söz konusu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 28. hafta maçlarıyla devam etti.
Derbilerin yanı sıra küme düşme hattında oynanan müsabakalar da futbolseverlerin dikkatini çekti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KÖTÜ SERİ SÜRÜYOR
Gençlerbirliği, iç sahada konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini alırken kazanamama serisi 8 maça yükseldi. Başkent ekibi, 25 puanla küme düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üstünde 15. sırada yer alıyor.
KASIMPAŞA NEFES ALDI
Haftanın en kritik maçlarından birinde Kasımpaşa, düşme potasındaki rakiplerinden Kayserispor'u ağırladığı maçtan 2-0'lık zaferle ayrıldı ve puanını 27'ye yükselterek 14. basamakta yer buldu. İstanbul ekibi, son 3 maçta 2. galibiyetini almış oldu.
Son 4 maçta 3. kez yenilen Kayserispor ise 23 puanda kaldı ve 16. basamakta yer alarak bu hafta düşme potasından çıkamadı.
KARAGÜMRÜK UMUT TAZELEDİ
28. haftanın flaş sonuçlarından birini ise Fatih Karagümrük aldı. Rizespor'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, son 3 maçta 2. kez kazanmış oldu.
Puanını 20'ye yükselten Karagümrük, son sırada yer almasına rağmen, 15. sıradaki Gençlerbirliği ile puan farkını 5'e düşürdü ve ligde kalma umudunu tazeledi.
ANTALYASPOR'DAN KRİTİK ZAFER
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir diğer maçta Antalyaspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0'lık net bir skorla yenerek son düzlüğe girilirken önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz temsilcisi, 5 maç aradan sonra kazanırken, puanını da 28'e yükselterek 13. sırada yer aldı.
Üst üste 4. kez yenilen Eyüpspor ise 22 puanla 17. basamakta yer buldu.
KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR TAHMİNİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunda küme düşecek takımları belirledi.
Ligden düşecek ilk takımın Karagümrük olacağı öngörülürken, İstanbul ekibinin güncel puanının üstüne 6 puan daha ekleyerek 26 puanla lige veda edeceği tahmin edildi.
1. Lig'e düşecek bir diğer takımın ise Eyüpspor olacağı öne sürüldü. Mor-sarılı kulübün, 27 puan toplayarak 17. sırada yer alacağı ve sezonu bu şekilde bitireceği öngörüldü.
Süper Lig'e veda edecek son takımın ise Kayserispor olacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Gençlerbirliği ile aynı puanı (30) toplayacağı ancak bu durumun ligde kalmak için yeterli olmayacağı tahmin edildi.