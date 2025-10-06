Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün? Milli maç arası tarihleri

MİLLİ MAÇ ARASI TARİHLERİ

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından Kocaeli'de Gürcistan müsabakası yaşanacak.



Futbolda da Milli ara böylece 5 Ekim pazar günkü maçların ardından başlamış oldu. Süper Lig'de 8. hafta 5 Ekim'de oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 9. hafta ise 18 Ekim'de Konyaspor - Kocaelispor oyunu ile başlayacak. Bu tarih Milli aranın da bitişi sayılıyor.