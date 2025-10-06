NTV.COM.TR

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün? Milli maç arası tarihleri

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadeleleri kapsamında 3. maçına Bulgaristan ile çıkıyor. Ardından Gürcistan ile rövanş karşılaşması olacak. Milli maçlar sebebiyle futbolda Milli ara devreye giriyor. Süper Lig'de son maçlar 8. haftada oynandı. İşte, Milli maç arası süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri...

TFF, Milli maçların takvimini paylaştı. Buna göre futbolda Milli ara tarihleri de belli oldu. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. A Milliler, ilk maçını Gürcistan, ikincisini de İspanya ile yapmıştı. Bulgaristan - Türkiye Milli maçı 11 Ekim'de gerçekleşecek. Peki, Milli ara kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

MİLLİ MAÇ ARASI TARİHLERİ

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından Kocaeli'de Gürcistan müsabakası yaşanacak.

Futbolda da Milli ara böylece 5 Ekim pazar günkü maçların ardından başlamış oldu. Süper Lig'de 8. hafta 5 Ekim'de oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 9. hafta ise 18 Ekim'de Konyaspor - Kocaelispor oyunu ile başlayacak. Bu tarih Milli aranın da bitişi sayılıyor.

A Milliler, 11 Ekim'de Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan'a karşı top koşturacak. Ardından 14 Ekim'de Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile rövanş karşılaşması olacak.

Türkiye, Gürcistan'ı ile ilk maçta 2-3 mağlup etmişti. Kendi evimizde oynadığımız İspanya maçı ise 0-6 skorla A Millilerin yenilgisiyle sonuçlandı.

