Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor, kaç gün? Milli maç arası tarihleri
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadeleleri kapsamında 3. maçına Bulgaristan ile çıkıyor. Ardından Gürcistan ile rövanş karşılaşması olacak. Milli maçlar sebebiyle futbolda Milli ara devreye giriyor. Süper Lig'de son maçlar 8. haftada oynandı. İşte, Milli maç arası süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri...
TFF, Milli maçların takvimini paylaştı. Buna göre futbolda Milli ara tarihleri de belli oldu. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. A Milliler, ilk maçını Gürcistan, ikincisini de İspanya ile yapmıştı. Bulgaristan - Türkiye Milli maçı 11 Ekim'de gerçekleşecek. Peki, Milli ara kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?