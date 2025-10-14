Süper Lig'de Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lig takvimleri takip ediliyor. A Milli Takımın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. maçı nedeniyle liglerde Milli ara söz konusu olmuştu. 8. hafta ile araya giren Süper Lig'de 9. hafta maçları için heyecan dorukta. Milliler, 14 Ekim'de bir sonraki mücadelesini yapıyor. İşte, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...
Milli araya, Ay-Yıldızlı takımın Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki müsabakaları sebebiyle girilmişti. Süper Lig'de ara 5 Ekim'de gerçekleşen son maçlar ardından başladı. Ara boyunca Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'a karşı top koşturuyor olacak. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları hangi gün başlıyor?