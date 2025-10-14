NTV.COM.TR

Süper Lig'de Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lig takvimleri takip ediliyor. A Milli Takımın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. ve 4. maçı nedeniyle liglerde Milli ara söz konusu olmuştu. 8. hafta ile araya giren Süper Lig'de 9. hafta maçları için heyecan dorukta. Milliler, 14 Ekim'de bir sonraki mücadelesini yapıyor. İşte, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...

Milli araya, Ay-Yıldızlı takımın Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki müsabakaları sebebiyle girilmişti. Süper Lig'de ara 5 Ekim'de gerçekleşen son maçlar ardından başladı. Ara boyunca Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'a karşı top koşturuyor olacak. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları hangi gün başlıyor?

MİLLİ ARA SON BULUYOR!

Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki karşılaşmalarından ötürü Süper Lig'de Milli ara 5 Ekim'in ardından başlamıştı.

A Milliler, bu aradaki son maçına 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile çıkıyor. Bu maçın akabinde Süper Lig 9. hafta ise 18 Ekim'de Konyaspor - Kocaelispor maçı ile açılacak.

9. hafta fikstür

18 Ekim

Konyaspor - Kocaelispor (14:30)

Beşiktaş - Gençlerbirliği (17:00)

ÇAYKUR Rizespor - Trabzonspor (17:00)

Başakşehir - Galatasaray (20:00)

19 Ekim

Kayserispor - Samsunspor (14:30)

Alanyaspor - Göztepe (17:00)

Gaziantep - Antalyaspor ( 17:00)

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ( 20:00)

20 Ekim

Eyüpspor - Kasımpaşa (20:00)

MİLLİLER GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN SAHADA

A Milliler, turnuvada 3. maçını deplasmanda Bulgaristan ile gerçekleştirmiş ve 1-6 skorla galip ayrılmıştı. Gruptaki 4. maçı da Kocaeli'nde Gürcistan ile olacak.

Türkiye, Gürcistan ile çıktığı ilk maçın 2-3 kazananı olmuştu, ikinci İspanya karşılaşması ise 0-6 Türkiye mağlubiyeti ile noktalandı.

