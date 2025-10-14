Süper Lig'de Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 9. hafta fikstürü

MİLLİLER GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN SAHADA

A Milliler, turnuvada 3. maçını deplasmanda Bulgaristan ile gerçekleştirmiş ve 1-6 skorla galip ayrılmıştı. Gruptaki 4. maçı da Kocaeli'nde Gürcistan ile olacak.



Türkiye, Gürcistan ile çıktığı ilk maçın 2-3 kazananı olmuştu, ikinci İspanya karşılaşması ise 0-6 Türkiye mağlubiyeti ile noktalandı.