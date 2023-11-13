SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?
Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla karşılaşacağı özel maç ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman biter?
EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta, Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak. İşte, Süper Lig'de milli ara takvimi...