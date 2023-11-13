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SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?

Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla karşılaşacağı özel maç ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman? Milli ara ne zaman biter?

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? - 1

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta, Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak. İşte, Süper Lig'de milli ara takvimi...

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SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? - 2

MİLLİ TAKIM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip bugün saat 12.00'den itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Seyahat programlarına göre Riva'da toplanacak milli oyuncular, ilk antrenmanını da bugün saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? - 3

MİLLİ ARA TAKVİMİ

Süper Lig'de milli ara; 12 Kasım Pazar akşamı oynanan son maçların ardından başladı.

13-24 Kasım tarihleri arasında milli ara nedeniyle Süper Lig'de maçlar oynanmayacak.

13. hafta maçları, 25 Kasım Cumartesi günü oynanmaya başlanacak.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? - 4

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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