SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TARİHLERİ: Milli ara ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek?

MİLLİ TAKIM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip bugün saat 12.00'den itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.



Seyahat programlarına göre Riva'da toplanacak milli oyuncular, ilk antrenmanını da bugün saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.