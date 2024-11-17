Süper Lig'de penaltı raporu: En çok kullanan takım belli oldu

EN FAZLA BEYAZ NOKTAYI GÖSTEREN HAKEM

Beyaz noktaya en çok giden hakem Kadir Sağlam

Süper Lig’de geride kalan haftalarda en çok beyaz noktaya giden hakem Kadir Sağlam oldu.

7 müsabakada düdük çalan Sağlam 7 kez penaltı kararı verdi. Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde 3 defa penaltıya hükmeden Sağlam, Göztepe - Fenerbahçe, Beşiktaş - Konyaspor, Gaziantep FK - Göztepe ve Fenerbahçe - Sivasspor maçlarında da 1’er kez penaltı verdi.

Kadir Sağlam’ı, 6 penaltıyla Atilla Karaoğlan, 5 penaltıyla da Halil Umut Meler takip etti.

Ayrıca ligde aleyhine en fazla penaltı çalınan takım ise 6 kez ile Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar aleyhine çalınan penaltılarda kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray’ı, 5’er kezle Kasımpaşa, Konyaspor ve Hatayspor izledi.