Süper Lig'de penaltı raporu: En çok kullanan takım belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 12. hafta itibarıyla 108 maçta 44 penaltı kararı çıktı. En fazla penaltı kullanan takımlar 5’er kez ile Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile, kazanılan 5 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig’de 12. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Geride kalan 108 maçta toplam 44 kez penaltı noktasına gidildi. Bu penaltılardan 32’si golle sonuçlanırken, 12’si ise kaçtı.