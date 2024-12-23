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Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi)

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun futbolcu piyasa değerleri güncellendi. Yapılan değerlendirme sonucunda birçok futbolcunun piyasa değerinde artışlar ve düşüşler yaşandı. Transfermarkt'ın verilerine göre değişen sıralamada Galatasaraylı Yunus Akgün'ün son değeri dikkat çekti. Akgün’ün piyasa değeri 6.5 milyon euro'dan 11 milyon euro seviyesine ulaştı. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'deki en değerli futbolcular...

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 1

YUNUS AKGÜN - GALATASARAY

11 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: +4.5

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 2

RAFA SİLVA - BEŞİKTAŞ

12 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -2



Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 3

MUCİ - BEŞİKTAŞ

12 MİLYON EURO


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 4

MAURO ICARDİ - GALATASARAY

13 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -2




Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 5

FRED - FENERBAHÇE

13 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -2


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 6

ROLAND SALLAİ - GALATASARAY

13 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -1



Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 7

NELSSON

14 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -2




Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 8

İSMAİL YÜKSEK - FENERBAHÇE

14 MİLYON EURO



Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 9

SİMON BANZA - TRABZONSPOR

15 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -1


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 10

LUCAS TORREIRA - GALATASARAY

15 MİLYON EURO


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 11

OOSTERWOLDE - FENERBAHÇE

15 MİLYON EURO



Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 12

SEMİH KILIÇSOY - BEŞİKTAŞ

15 MİLYON EURO





Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 13

SZYMANSKİ - FENERBAHÇE

17 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -2



Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 14

MAXİMİN - FENERBAHÇE

17 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: -1


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 15

FERNANDES - BEŞİKTAŞ

17 MİLYON EURO


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 16

SANCHEZ - GALATASARAY

19 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: +1


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 17

BARIŞ ALPER YILMAZ - GALATASARAY

DEĞİŞİM: -1




Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 18

AMRABAT - FENERBAHÇE

22 MİLYON EURO


Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 19

EN-NESYRİ - FENERBAHÇE

22 MİLYON EURO



Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 20

GABRİEL SARA - 23 MİLYON EURO

DEĞİŞİM: +3

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi) - 21

OSIMHEN - GALATASARAY

75 MİLYON EURO

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