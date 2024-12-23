Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Yunus Akgün'de dikkat çeken değişim (2024-2025 Süper Lig en değerli futbolcular listesi)
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun futbolcu piyasa değerleri güncellendi. Yapılan değerlendirme sonucunda birçok futbolcunun piyasa değerinde artışlar ve düşüşler yaşandı. Transfermarkt'ın verilerine göre değişen sıralamada Galatasaraylı Yunus Akgün'ün son değeri dikkat çekti. Akgün’ün piyasa değeri 6.5 milyon euro'dan 11 milyon euro seviyesine ulaştı. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'deki en değerli futbolcular...
YUNUS AKGÜN - GALATASARAY
11 MİLYON EURO
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