Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? 31. haftanın sonuçları

Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.





