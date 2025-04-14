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Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? 31. haftanın sonuçları

Süper Lig'de 31. haftanın maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi. İşte, son hafta maçlarının sonuçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? 31. haftanın sonuçları - 1

Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.


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Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? 31. haftanın sonuçları - 2

BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Reeder Samsunspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 0-2

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: 0-0

Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-0

ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: 6-0


Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? 31. haftanın sonuçları - 3

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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