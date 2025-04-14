Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? 31. haftanın sonuçları
Süper Lig'de 31. haftanın maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi. İşte, son hafta maçlarının sonuçları ve güncel puan durumu...
Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. Deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise konuk olduğu Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti ve zirve takibini devam ettirdi.