Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'un şampiyonluğunu ''Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' sözleriyle tebrik etti.