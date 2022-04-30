Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor

Trabzonspor kendi sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor bu sonuçla Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Trabzonspor'un gollerini Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz atarken, Antalyaspor'un gollerini Alassane Ndao ve Wright attı.

Haberler - ntv.com.tr 30.04.2022 - 22:36 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 22:43

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 1

, Spor Toto 'in 35. hafta maçında Fraport TAV ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 2

Karşılaşmanın 3. dakikasında Andreas Cornelius'un golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 3

Alassane Ndao, 51 dakikada Antalyaspor'a beraberlik getiren golü attı: 1-1

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 4

56. dakikada Fredy Antalyaspor adına penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 5

Dorukhan Toköz'ün 62. dakikada attığı golle Trabzonspor 2-1 öne geçti.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 6

82. dakikada Wright'ın golüyle Antalyaspor beraberliği yakaladı: 2-2

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 7

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 8

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Trabzonspor bu sonuçla Süper Lig'in 2021-2022 bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 9

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'un şampiyonluğunu ''Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' sözleriyle tebrik etti.

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 10
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 11
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 12
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 13
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 14
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 15
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 16
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 17
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor - 18

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