Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor

Haberler - ntv.com.tr 30.04.2022 - 22:36 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 22:43
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Andreas Cornelius'un golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti.
Alassane Ndao, 51 dakikada Antalyaspor'a beraberlik getiren golü attı: 1-1
56. dakikada Fredy Antalyaspor adına penaltıdan yararlanamadı.
Dorukhan Toköz'ün 62. dakikada attığı golle Trabzonspor 2-1 öne geçti.
82. dakikada Wright'ın golüyle Antalyaspor beraberliği yakaladı: 2-2
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor bu sonuçla Süper Lig'in 2021-2022 bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'un şampiyonluğunu ''Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum'' sözleriyle tebrik etti.