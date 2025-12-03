Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken sürpriz
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin berabere bitmesinin ardından tahminler güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam etti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'de kozlarını paylaştığı haftada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından 2-0'lık zaferle döndü. Trabzonspor ise Konyaspor'u ağırladığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray, 33 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 32 puanla ikinci sırada yer aldı ve takibine devam etti.
HAFTANIN KAZANANI TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ
Bu hafta 3 puandan fazlasını kazanan takımlar ise Trabzonspor ve Beşiktaş oldu. Bordo-mavililer 31 puanla üçüncü sırada yer aldı ve rakipleriyle arasındaki puan farkını eritmeyi başardı. Beşiktaş da 24 puanla altıncı sırada yer alarak zirve yarışına yaklaştı.
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de 2025/26 sezonunun şampiyonunu belirledi.
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Galatasaray'ın geride kalan üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüldü. Sarı-kırmızılıların sezonu 83 puanla bitireceği ve şampiyonluk şansının yüzde 63.4 olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ
Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alacağı ve 80 puan toplayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olma ihtimali yüzde 35.2 olarak gösterildi.
Trabzonspor'un sezonu üçüncü sırada tamamlayacağı ve 64 puan toplayacağı öngörüldü. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1.2 olarak belirlendi.
Beşiktaş'ın ise 60 puan toplayarak dördüncü sırada yer alacağı belirtilirken, siyah-beyazlıların şampiyonluk şansı yüzde 0.1 olarak öne çıktı.
Samsunspor'un Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayacağı ve 56 puan alacağı tahmin ediliken, şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.1 olarak gösterildi.
KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR
Küme düşecek takımların ise 33 puanla Kasımpaşa, 32 puanla Gençlerbirliği ve 23 puanla Karagümrük olacağı tahmin edildi.