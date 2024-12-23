Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla beraber, ilk devre sona erdi. 17 haftalık maratonun ardından oluşan puan tablosuyla birlikte şampiyonluk oranları da güncellendi.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 8'e çıkartarak ligde ilk yarıyı tamamladı.
Beşiktaş ise zirveden 17 puan uzakta yer alıyor.
İşte Süper Lig'de 17. hafta sonunda güncellenen şampiyonluk oranları: