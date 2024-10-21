Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti
Süper Lig'de takımlar 9. hafta itibarıyla kıran kırana yarışırken, futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu simüle etti. Sezon sonunda Süper Lig'de oluşabilecek puan durumu tahmin edilirken, son güncellemeye göre zirvede değişim yaşandı.
Futbol veri sitesi Euro Club Index'in simülasyonuna göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonluk tahmini güncellendi.
Güncellenen tahminlere göre Süper Lig'de gelecek sezon küme düşmesi beklenen takımlar şu şekilde: