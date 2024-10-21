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Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti

Süper Lig'de takımlar 9. hafta itibarıyla kıran kırana yarışırken, futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu simüle etti. Sezon sonunda Süper Lig'de oluşabilecek puan durumu tahmin edilirken, son güncellemeye göre zirvede değişim yaşandı.

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 1

Futbol veri sitesi Euro Club Index'in simülasyonuna göre Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonluk tahmini güncellendi.

Güncellenen tahminlere göre Süper Lig'de gelecek sezon küme düşmesi beklenen takımlar şu şekilde:

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Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 2

19- ADANA DEMİRSPOR: 20 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 3

18- HATAYSPOR: 31 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 4

17- BODRUM FK: 35 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 5

16- KAYSERİSPOR: 35 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 6

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takım ve ilk 5 sıra ise şöyle tahmin edildi:

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 7

5- TRABZONSPOR: 59 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 8

4- BAŞAKŞEHİR: 62 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 9

3- BEŞİKTAŞ: 77 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 10

2- FENERBAHÇE: 87 PUAN

Yapılan son tahminlerde ligin şampiyonluk favorisi 89 puanla Fenerbahçe'ydi. 

Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi: Zirvede yer değişti - 11

1- GALATASARAY: 90 PUAN

Euro Club Index, yeni tahminlerinde zirveyi Galatasaray'a devretti.

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