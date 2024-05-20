Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu bitimine sadece 1 hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle hesaplar son haftaya kaldı. Şampiyonun belli olacağı son hafta aynı zamanda ligden düşen son takımı da belirleyecek. Galatasaray'la karşılaşacak Konyaspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Hatayspor küme düşme riskiyle karşı karşıya. Aynı saatte oynanacak maçlarda Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak. İşte şampiyonluk ve küme düşme hattındaki olasılıklar...
Süper Lig'in finali için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle hesaplar son haftaya kaldı.