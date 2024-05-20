Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak

KÜME DÜŞME HATTINDAKİ OLASILIKLAR



İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından Süper Lig'den düşen 4. ve son takım da belli olacak. Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.



Gaziantep FK, Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor kendi evine Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.





