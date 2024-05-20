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Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu bitimine sadece 1 hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle hesaplar son haftaya kaldı. Şampiyonun belli olacağı son hafta aynı zamanda ligden düşen son takımı da belirleyecek. Galatasaray'la karşılaşacak Konyaspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Hatayspor küme düşme riskiyle karşı karşıya. Aynı saatte oynanacak maçlarda Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak. İşte şampiyonluk ve küme düşme hattındaki olasılıklar...

Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 1

Süper Lig'in finali için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle hesaplar son haftaya kaldı.


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Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 2

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda küme düşme hattındaki Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.


Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 3

Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Sarı kırmızılı ekip Konya deplasmanında beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyon olacak. Ligde Konyaspor'la deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Galatasaray'ın yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.


Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 4

Son haftaya 41 puanla 15. sırada giren Konyaspor'a ise kümede kalması için 1 puan gerekli. Yeşil beyazlı takıma ligde kalmak için Galatasaray maçında beraberlik yeterli olacak.


Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 5

KÜME DÜŞME HATTINDAKİ OLASILIKLAR

İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardından Süper Lig'den düşen 4. ve son takım da belli olacak. Hatayspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Gaziantep FK'nın düşme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK, Pendikspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor kendi evine Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.


Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 6

Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarından 1'er puan alırlarsa diğer maçlara bakmadan kümede kalacak.

Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.

Ankaragücü'nün kümede kalması için Hatayspor'un puan kaybetmesi ya da Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.


Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 7

4'LÜ AVERAJ DURUMU

Ligde Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un 41 puanda buluşma ihtimali bulunuyor. Bu durumda Gaziantep FK küme düşüyor.

4'LÜ AVERAJDA EN ÇOK PUAN TOPLAYANLAR

KONYASPOR
11 PUAN

HATAYSPOR
9 PUAN

ANKARAGÜCÜ
8 PUAN

GAZİANTEP FK
3 PUAN

Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme senaryoları: Fenerbahçe'nin kulağı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak - 8

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