Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 3-2'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 3-0'lık net skorla kazandı. Bu sonuçlarla takımlar arasındaki 6 olan puan farkı devam etti ve şampiyonluk son iki haftaya kaldı. İşte ayrıntılar, karşılaşmalardan kareler ve öne çıkan dakikalar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 3-2'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray bu skorla puanını 99'a çıkardı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Fenerbahçe ise Kayserispor'u Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertliler 3-0'lık net skorla kazandı. Fenerbahçe bu maç sonunda puanını 93 yaptı.
Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.