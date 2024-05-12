Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.



Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.