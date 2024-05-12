NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 3-2'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 3-0'lık net skorla kazandı. Bu sonuçlarla takımlar arasındaki 6 olan puan farkı devam etti ve şampiyonluk son iki haftaya kaldı. İşte ayrıntılar, karşılaşmalardan kareler ve öne çıkan dakikalar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 3-2'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray bu skorla puanını 99'a çıkardı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe ise Kayserispor'u Kadıköy'de ağırladı. Sarı-lacivertliler 3-0'lık net skorla kazandı. Fenerbahçe bu maç sonunda puanını 93 yaptı.

Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 2

MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY

1' Maç başladı

32' Ziyech'in ceza sahası dışından şutu az farkla auta gitti

34' Ryan Mendes'in golüyle Karagümrük 1-0 öne geçti

45+4 Barış Alper takımının beraberlik golünü kaydetti

İlk yarı sonucu: 1-1

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

70' Mertens'in golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti

83' Markao'nun golüyle Karagümrük skoru 2-2'ye getirdi

90' Galatasaray skoru 3-2'ye getirdi

90+ Karşılaşma sona erdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 3

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR

1' Maç başladı

10' Kayserispor'da Kartal Kayra sarı kart gördü

18' Fenerbahçe'de Tadic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi topu ağlara gönderdi

43' Alexander Djiku'nun golüyle Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı

45+3 Fenerbahçe'de sarı kart gören Becao, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

İlk yarı sonucu: 2-0

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

59' Çağlar'ın golüyle Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı

90' Karşılaşma sona erdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 4

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. 

62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.

Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 5

BURUK KADROYU BOZMADI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son haftalardaki kadroyu bozmadı.

Tecrübeli teknik adam, ligin son 3 haftasında ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuları, Fatih Karagümrük karşısında da sahaya sürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 6

İLK 11'LER

Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 7

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Djiku, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Shukurov, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Mane

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 8

GÜNCEL PUAN DURUMU

(Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 9

İşte karşılaşmalardan öne çıkan kareler...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 10

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 11
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 12
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 13
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 14
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 15
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 16
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 17
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 18
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 19
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 20
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 21
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son iki haftaya kaldı: Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe evinde kazandı - 22
DAHA FAZLA GÖSTER