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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu)

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışında geriye artık 4 maç kaldı. Son bölüme 4 puanlık avantajla giren lider Galatasaray, hafta sonunda Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Konya deplasmanında puan farkını eritmeye çalışacak. İşte ayrıntılar ve takımların kalan maçları...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu) - 1

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 4 haftaya girildi. Sezon boyunca birbirini kovalayan Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 4 puanlık fark ayırıyor.


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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu) - 2

Son viraja avantajlı giren sarı kırmızılılar, 35'inci haftada pazar günü Sivasspor'u konuk edecek.

Sahasında oynadığı 17 maçı da kazanan Okan Buruk'un ekibi, 15 maçlık rekor galibiyet serisini de sürdürmenin peşinde.

Konuk Sivasspor ise Avrupa kupalarına katılım hakkı için ilk 5 sırayı hedefliyor.




Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu) - 3

Zirve takipçisi Fenerbahçe ise pazartesi günü Konya deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş galibiyetiyle yarışı sürdüren sarı lacivertlilerde tek hedef 4'te 4.

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Konyaspor ise kümede kalma savaşında.

Ateş hattının 2 puan üzerine bulunan yeşil veyazlılar, hafta için Ali Çamdalı'yı teknik direktörlüğe getirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu) - 4

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

05.05.2024 | Galatasaray - Sivasspor 

12.05.2024 | Fatih Karagümrük - Galatasaray

19.05.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

26.05.2024 | Konyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu) - 5

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

06.05.2024 | Konyaspor - Fenerbahçe

12.05.2024 | Fenerbahçe - Kayserispor

19.05.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

26.05.2024 | Fenerbahçe - İstanbulspor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu) - 6

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