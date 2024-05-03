Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu)

Son viraja avantajlı giren sarı kırmızılılar, 35'inci haftada pazar günü Sivasspor'u konuk edecek.



Sahasında oynadığı 17 maçı da kazanan Okan Buruk'un ekibi, 15 maçlık rekor galibiyet serisini de sürdürmenin peşinde.



Konuk Sivasspor ise Avrupa kupalarına katılım hakkı için ilk 5 sırayı hedefliyor.









