Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 4 hafta: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? (Kalan maçlar ve puan durumu)
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rekorlara sahne olan şampiyonluk yarışında geriye artık 4 maç kaldı. Son bölüme 4 puanlık avantajla giren lider Galatasaray, hafta sonunda Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Konya deplasmanında puan farkını eritmeye çalışacak. İşte ayrıntılar ve takımların kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 4 haftaya girildi. Sezon boyunca birbirini kovalayan Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 4 puanlık fark ayırıyor.