Süper Lig'de sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 2025-2026 derbi takvimi

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları ile Milli araya girildi. Taraftarlar ise ligdeki ilk derbi için sabırsızlanıyor. 2025-2026 Süper Lig sezonunda ilk derbi maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olacak. Takımlar, Dünya Kupası eleme maçları ardından Süper Lig'de sahne alacak. 5. haftada gerçekleşecek Fenerbahçe - Trabzonspor derbi tarihi ve yayıncısı taraftarın gündeminde.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 2025-2026 derbi takvimi - 1

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2025-2026 Süper Lig sezonundaki derbi açılışını yapıyor. Lig'de henüz 7 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, 10 puanla 2.'liği bulunan Trabzonspor'u kendi evinde ağırlayacak. İlk derbinin tarafları olan Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 puan için forma terletecek. İşte, Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı ayrıntıları...

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 2025-2026 derbi takvimi - 2

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR İLK DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe - Trabzonspor arasında gerçekleşecek ilk derbi maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20:00'de olacak.

Mücadele Chobani Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Derbi maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 2025-2026 derbi takvimi - 3

Sarı lacivertli takım 4. haftada eşleştiği Gençlerbirliği takımını 3-1 mağlup etmişti. Bordo mavililer ise Samsunspor ile çıktığı maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 2025-2026 derbi takvimi - 4

Süper Lig'in ilk yarısında yer alan derbi karşılaşmaları:

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

