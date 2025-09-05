Süper Lig'de sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 2025-2026 derbi takvimi
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları ile Milli araya girildi. Taraftarlar ise ligdeki ilk derbi için sabırsızlanıyor. 2025-2026 Süper Lig sezonunda ilk derbi maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olacak. Takımlar, Dünya Kupası eleme maçları ardından Süper Lig'de sahne alacak. 5. haftada gerçekleşecek Fenerbahçe - Trabzonspor derbi tarihi ve yayıncısı taraftarın gündeminde.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2025-2026 Süper Lig sezonundaki derbi açılışını yapıyor. Lig'de henüz 7 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, 10 puanla 2.'liği bulunan Trabzonspor'u kendi evinde ağırlayacak. İlk derbinin tarafları olan Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 puan için forma terletecek. İşte, Süper Lig Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı ayrıntıları...