Süper Lig'de transfer dedikoduları

TFF, 2022-2023 sezonu birinci transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceğini duyurdu. 2022/2023 transfer sezonu için Transfermarkt'ta yer alan transfer iddialarını sizin için derledik.

Hazırlayan: Anıl Poyraz / anil.poyraz@ntv.com.tr

Haberler - ntv.com.tr - AFP 25.05.2022 - 17:34 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 17:37

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 1

Yaz transfer sezonunun gelmesiyle birlikte heyecanlı beklemeler, takviyeler, ayrılan oyuncular da konuşulmaya başladı. 

İşte 'deki kulüplerin güncel transfer dedikoduları ve olası transferleri...

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 2

1. DEİAN SORESCU

Maç: 9

Gol: 1

Asist: 1

Piyasa Değeri: 1.90 milyon euro

Polonya 1. Lig takımlarından Rakow Czestochowa forması giyen 24 yaşındaki ora saha oyuncusu Deian Sorescu’nun adı ülkemizden Konyaspor’la anılıyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 3

2. ATAKAN KARAZOR

Maç: 23

Gol: -

Asist: 1

Piyasa Değeri: 3.50 milyon euro

Bundesliga’da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor 2022 yaz transfer döneminde ’a transfer olabilir. Alman pasaportlu 25 yaşındaki Karazor, Önlibero pozisyonunda oynuyor ve 1.91 boyuyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 4

3. BARTUĞ ELMAZ

Maç: 8

Gol: 3

Asist: -

Piyasa Değeri: 200 bin euro

Henüz Süper Lig’de maça çıkmayan Bartuğ Elmaz U19 Süper Lig’inde 716 dakika sahada kaldı. Sarı kırmızılıların 4-2 biten UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. Karşılaşmasında Marsilya’ya karşı 1 dakika oyunda kalan Elmaz, henüz 19 yaşında ve rakibi olduğu Marsilya’nın radarına girmiş durumda.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 5

4. ADAM BUKSA

Maç: 8

Gol: 4

Asist: 2

Piyasa Değeri: 9 milyon euro

MLS Ligi’nde forma giyen 1.93 boyundaki Adam Buksa santrafor mevkinde görev alıyor. Beşiktaş’In kadrosuna katmaya çalıştığı 25 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 6

5. OSAYİ-SAMUEL

Maç: 30

Gol: 1

Asist: 3

Piyasa Değeri: 6 milyon euro

’nin Queens Park Rangers’tan transfer ettiği Osayi Samuel bu sezon ligde 30 karşılaşmaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcuyla İngiltere ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 7

6. KİM MİN-JAE

Maç: 31

Gol: 1

Asist: -

Piyasa Değeri: 11 milyon euro

Bu sezon sarı lacivertlilerde savunmanın değişmez ismi olan Kim Min-jae, yükselen performansıyla dikkat çekti. Fenerbahçe’nin BJ Guoan’dan 3 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı 25 yaşındaki Güney Koreli stoper  Tottenham Hotspur’un radarında.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 8

7. OZAN TUFAN

Maç: 6

Gol: -

Asist: -

Piyasa Değeri: 6.5 milyon euro

Ara transfer döneminde kiralık kontratı henüz devam ederken sözleşmesinin bitmesini beklemeden Watford’dan sarı lacivertlilere dönen 27 yaşındaki milli oyuncunun adı Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile anılıyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 9

8. ALEXIS SÁNCHEZ

Maç: 27

Gol: 5

Asist: 3

Piyasa Değeri: 3.5 milyon euro

Kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi devlerin formalarını giyen Alexis Sánchez güncel olarak İtalya’nın İnter takımında forma giyiyor. 33 yaşındaki forvetin adı ile anılıyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 10

9. LUİS GUSTAVO

Maç: 21

Gol: 1

Asist: -

Piyasa Değeri: 1.5 milyon euro

Bu sezon 21 Süper Lig maçının dışında 6 kere de Avrupa arenasında forma giyen 34 yaşındaki Gustavo’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sambacının takibinde ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro var.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 11

10. LASSİNA TRAORE

Maç: 7

Gol: 6

Asist: -

Piyasa Değeri: 9 milyon euro

Ukrayna’nın Shaktar Donetsk takımında forma giyen 21 yaşındaki genç forvet Fenerbahçe’nin radarında.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 12

11. UĞURCAN ÇAKIR

Maç: 34

Yenilen Gol: 30

Piyasa Değeri: 18 milyon euro

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo mavililerde kadronun öne çıkan isimlerinden olan 26 yaşındaki Uğurcan Çakır ada ekiplerinden Fulham’ın takibinde.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 13

12. Joshua Zirkzee

Maç: 32

Gol: 15

Asist: 8

Piyasa Değeri: 11 milyon euro

Bayern Münih’in bu sezon Anderlecht’e kiraladığı Hollandalı forvet Zirkzee uzun boyuyla dikkat çekiyor. 1.93 boyunda ve 20 yaşındaki forvet sarı lacivertlilere imza atabilir.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 14

13. ARDA GÜLER

Maç: 12

Gol: 13

Asist: 3

Piyasa Değeri: 2.20 milyon euro

Son haftalarda Süper Lig’de adından söz ettiren Arda Güler geleceği parlak futbolcular arasında gösteriliyor. 17 yaşındaki genç oyuncu Alman devi Borussia Dortmund’un radarında.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 15

14. OĞUZHAN ÖZYAKUP

Maç: 13

Gol: -

Asist: 1

Piyasa Değeri: 1.30 milyon euro

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup Fatih Karagümrük’ün takibinde. 29 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 16

15. ALTAY BAYINDIR

Maç: 23

Yenilen Gol: 20

Piyasa Değeri: 15.5 milyon euro

Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır’ın adı Ajax ile anılıyor. Genç kaleci takımının en değerli oyuncuları arasında.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 17

16. RYAN BABEL

Maç: 29

Gol: 3

Asist: 1

Piyasa Değeri: 425 bin euro

Galatasaray’ın 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel bu sezon kritik maçlarda dikkat çeken performanslar gösterdi. Tecrübeli futbolcunun takibinde Hull City var.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 18

17. ATTİLA SZALAİ

Maç: 31

Gol: 1

Asist: 2

Piyasa Değeri: 13.5 milyon euro

Sari lacivertlilerin Apollon Limassol takımından 2.20 milyon euroya transfer ettiği 24 yaşındaki stoper kendini kanıtlayarak değerini yükseltti ve diğer takımların dikkatini çekti. Macar futbolcu İngiliz ekiplerinden Southampton’un radarında.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 19

18. ALEXANDRU CİCALDAU

Maç: 32

Gol: 4

Asist: 3

Piyasa Değeri: 8 milyon euro

Galatasaray’a 2021/2022 sezonu yaz transfer döneminde imza atan 24 yaşındaki rumen futbolcuya 6.50 milyon euro ödenmişti. Avrupa piyasasında dikkat çeken oyuncu Fiorentina’nın takibinde.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 20

19. MOSTAFA MOHAMED

Maç: 27

Gol: 7

Asist: 3

Piyasa Değeri: 6.50 milyon euro

Galatasaray’ın Zamalek’ten bonservisini aldığı mısırlı forvet bu sezon sarı kırmızılılarda düzenli forma şansı bulamadı. 24 yaşındaki forvet ile Toulouse ilgileniyor.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 21

20. RIDVAN YILMAZ

Maç: 27

Gol: 3

Asist: 4

Piyasa Değeri: 5.50 milyon euro

Siyah beyazlıların genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 21 yaşındaki sol bek UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt’un gündeminde.

Süper Lig'de transfer dedikoduları - 22

21. ANTHONY NWAKAEME

Maç: 30

Gol: 13

Asist: 10

Piyasa Değeri: 5 milyon euro

Şampiyonluk ipini göğüslyen ’da formuyla büyük destek veren Anthony Nwakaeme performansıyla diğer kulüplerin ilgisini çekti. 33 yaşındaki kanat oyuncusu takibinde Fenerbahçe var.

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