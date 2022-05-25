Süper Lig'de transfer dedikoduları

Haberler - ntv.com.tr - AFP 25.05.2022 - 17:34 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 17:37
Yaz transfer sezonunun gelmesiyle birlikte heyecanlı beklemeler, takviyeler, ayrılan oyuncular da konuşulmaya başladı.
İşte Süper Lig'deki kulüplerin güncel transfer dedikoduları ve olası transferleri...
Maç: 9
Gol: 1
Asist: 1
Piyasa Değeri: 1.90 milyon euro
Polonya 1. Lig takımlarından Rakow Czestochowa forması giyen 24 yaşındaki ora saha oyuncusu Deian Sorescu’nun adı ülkemizden Konyaspor’la anılıyor.
Maç: 23
Gol: -
Asist: 1
Piyasa Değeri: 3.50 milyon euro
Bundesliga’da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor 2022 yaz transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olabilir. Alman pasaportlu 25 yaşındaki Karazor, Önlibero pozisyonunda oynuyor ve 1.91 boyuyla dikkat çekiyor.
Maç: 8
Gol: 3
Asist: -
Piyasa Değeri: 200 bin euro
Henüz Süper Lig’de maça çıkmayan Bartuğ Elmaz U19 Süper Lig’inde 716 dakika sahada kaldı. Sarı kırmızılıların 4-2 biten UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. Karşılaşmasında Marsilya’ya karşı 1 dakika oyunda kalan Elmaz, henüz 19 yaşında ve rakibi olduğu Marsilya’nın radarına girmiş durumda.
Maç: 8
Gol: 4
Asist: 2
Piyasa Değeri: 9 milyon euro
MLS Ligi’nde forma giyen 1.93 boyundaki Adam Buksa santrafor mevkinde görev alıyor. Beşiktaş’In kadrosuna katmaya çalıştığı 25 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek.
Maç: 30
Gol: 1
Asist: 3
Piyasa Değeri: 6 milyon euro
Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers’tan transfer ettiği Osayi Samuel bu sezon ligde 30 karşılaşmaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcuyla İngiltere ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor.
Maç: 31
Gol: 1
Asist: -
Piyasa Değeri: 11 milyon euro
Bu sezon sarı lacivertlilerde savunmanın değişmez ismi olan Kim Min-jae, yükselen performansıyla dikkat çekti. Fenerbahçe’nin BJ Guoan’dan 3 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı 25 yaşındaki Güney Koreli stoper Tottenham Hotspur’un radarında.
Maç: 6
Gol: -
Asist: -
Piyasa Değeri: 6.5 milyon euro
Ara transfer döneminde kiralık kontratı henüz devam ederken sözleşmesinin bitmesini beklemeden Watford’dan sarı lacivertlilere dönen 27 yaşındaki milli oyuncunun adı Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile anılıyor.
Maç: 27
Gol: 5
Asist: 3
Piyasa Değeri: 3.5 milyon euro
Kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi devlerin formalarını giyen Alexis Sánchez güncel olarak İtalya’nın İnter takımında forma giyiyor. 33 yaşındaki forvetin adı Galatasaray ile anılıyor.
Maç: 21
Gol: 1
Asist: -
Piyasa Değeri: 1.5 milyon euro
Bu sezon 21 Süper Lig maçının dışında 6 kere de Avrupa arenasında forma giyen 34 yaşındaki Gustavo’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sambacının takibinde ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro var.
Maç: 7
Gol: 6
Asist: -
Piyasa Değeri: 9 milyon euro
Ukrayna’nın Shaktar Donetsk takımında forma giyen 21 yaşındaki genç forvet Fenerbahçe’nin radarında.
Maç: 34
Yenilen Gol: 30
Piyasa Değeri: 18 milyon euro
Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo mavililerde kadronun öne çıkan isimlerinden olan 26 yaşındaki Uğurcan Çakır ada ekiplerinden Fulham’ın takibinde.
Maç: 32
Gol: 15
Asist: 8
Piyasa Değeri: 11 milyon euro
Bayern Münih’in bu sezon Anderlecht’e kiraladığı Hollandalı forvet Zirkzee uzun boyuyla dikkat çekiyor. 1.93 boyunda ve 20 yaşındaki forvet sarı lacivertlilere imza atabilir.
Maç: 12
Gol: 13
Asist: 3
Piyasa Değeri: 2.20 milyon euro
Son haftalarda Süper Lig’de adından söz ettiren Arda Güler geleceği parlak futbolcular arasında gösteriliyor. 17 yaşındaki genç oyuncu Alman devi Borussia Dortmund’un radarında.
Maç: 13
Gol: -
Asist: 1
Piyasa Değeri: 1.30 milyon euro
Beşiktaş’ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup Fatih Karagümrük’ün takibinde. 29 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
Maç: 23
Yenilen Gol: 20
Piyasa Değeri: 15.5 milyon euro
Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır’ın adı Ajax ile anılıyor. Genç kaleci takımının en değerli oyuncuları arasında.
Maç: 29
Gol: 3
Asist: 1
Piyasa Değeri: 425 bin euro
Galatasaray’ın 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel bu sezon kritik maçlarda dikkat çeken performanslar gösterdi. Tecrübeli futbolcunun takibinde Hull City var.
Maç: 31
Gol: 1
Asist: 2
Piyasa Değeri: 13.5 milyon euro
Sari lacivertlilerin Apollon Limassol takımından 2.20 milyon euroya transfer ettiği 24 yaşındaki stoper kendini kanıtlayarak değerini yükseltti ve diğer takımların dikkatini çekti. Macar futbolcu İngiliz ekiplerinden Southampton’un radarında.
Maç: 32
Gol: 4
Asist: 3
Piyasa Değeri: 8 milyon euro
Galatasaray’a 2021/2022 sezonu yaz transfer döneminde imza atan 24 yaşındaki rumen futbolcuya 6.50 milyon euro ödenmişti. Avrupa piyasasında dikkat çeken oyuncu Fiorentina’nın takibinde.
Maç: 27
Gol: 7
Asist: 3
Piyasa Değeri: 6.50 milyon euro
Galatasaray’ın Zamalek’ten bonservisini aldığı mısırlı forvet bu sezon sarı kırmızılılarda düzenli forma şansı bulamadı. 24 yaşındaki forvet ile Toulouse ilgileniyor.
Maç: 27
Gol: 3
Asist: 4
Piyasa Değeri: 5.50 milyon euro
Siyah beyazlıların genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 21 yaşındaki sol bek UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt’un gündeminde.
Maç: 30
Gol: 13
Asist: 10
Piyasa Değeri: 5 milyon euro
Şampiyonluk ipini göğüslyen Trabzonspor’da formuyla büyük destek veren Anthony Nwakaeme performansıyla diğer kulüplerin ilgisini çekti. 33 yaşındaki kanat oyuncusu takibinde Fenerbahçe var.