Süper Lig'de transfer dedikoduları

17. ATTİLA SZALAİ

Maç: 31

Gol: 1

Asist: 2

Piyasa Değeri: 13.5 milyon euro

Sari lacivertlilerin Apollon Limassol takımından 2.20 milyon euroya transfer ettiği 24 yaşındaki stoper kendini kanıtlayarak değerini yükseltti ve diğer takımların dikkatini çekti. Macar futbolcu İngiliz ekiplerinden Southampton’un radarında.