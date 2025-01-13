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Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? 2025 ara transfer takvimi

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının geride kalması ile futbolseverler transfer çalışmalarına odaklandı. TFF'nin resmi olarak transfer takvimini ne zaman sona erdireceğini merak eden vatandaşlar, bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? 2025 ara transfer takvimi - 1

Süper Lig'de transfer dönemine geri sayım sona erdi. Futbolseverler, destek verdikleri takımların ara transfer çalışmalarını ilgiyle takip ediyor. Özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlar hakkındaki transfer iddiaları ardı ardına gelirken, resmi süreç başladı. İşte, Süper Lig'de transfer dönemi takvimi...

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Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? 2025 ara transfer takvimi - 2

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? 2025 ara transfer takvimi - 3

SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?


İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.

Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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