Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? 2025 ara transfer takvimi
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının geride kalması ile futbolseverler transfer çalışmalarına odaklandı. TFF'nin resmi olarak transfer takvimini ne zaman sona erdireceğini merak eden vatandaşlar, bu kapsamda araştırmalarına hız verdi. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Süper Lig'de transfer dönemine geri sayım sona erdi. Futbolseverler, destek verdikleri takımların ara transfer çalışmalarını ilgiyle takip ediyor. Özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlar hakkındaki transfer iddiaları ardı ardına gelirken, resmi süreç başladı. İşte, Süper Lig'de transfer dönemi takvimi...