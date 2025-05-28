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Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonu yaz ve kış transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Takımlar kadrolarındaki eksik bölgelere takviye yapabilmek için harekete geçti. Ligde sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala takımlar, transfer çalışmalarına başladı. Özellikle bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar, transfer için temaslara başladı. Peki Süper Lig’de transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, TFF tarafından açıklanan takvim…

Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi tarihleri - 1

Süper Lig’de bu sezon 1 Haziran’da tamamlanacak. Yeni sezonun takvimi henüz açıklanmazken Ağustos ayında sezonun başlaması planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu detaylı programı ilerleyen günlerde duyuracak. Avrupa’da birçok futbolcunun sözleşmesi sona ererken takımlar, bonservis ödemesi yapmadan yıldız isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer ve tescil dönemlerinin takvimini resmen açıkladı. Peki Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, transfer sezonu tarihleri…

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Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi tarihleri - 2

SÜPER LİG’DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’de sona erecek.

Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi tarihleri - 3

SÜPER LİG 2025-2026 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

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