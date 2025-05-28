Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonu yaz ve kış transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Takımlar kadrolarındaki eksik bölgelere takviye yapabilmek için harekete geçti. Ligde sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala takımlar, transfer çalışmalarına başladı. Özellikle bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar, transfer için temaslara başladı. Peki Süper Lig’de transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, TFF tarafından açıklanan takvim…
Süper Lig’de bu sezon 1 Haziran’da tamamlanacak. Yeni sezonun takvimi henüz açıklanmazken Ağustos ayında sezonun başlaması planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu detaylı programı ilerleyen günlerde duyuracak. Avrupa’da birçok futbolcunun sözleşmesi sona ererken takımlar, bonservis ödemesi yapmadan yıldız isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu için transfer ve tescil dönemlerinin takvimini resmen açıkladı. Peki Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte, transfer sezonu tarihleri…