Süper Lig'de yeni sezon başladı: Trabzonspor - Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti

ŞEHİT EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK UNUTULMADI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti.