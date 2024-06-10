Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi
"Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı yüz binlerce futbolsever tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Galatasaray'ın şampiyon olarak 2023-2024 sezonunu kapatmasının ardından şimdi de gelecek sezonun tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon bitirirken Fenerbahçe ikinci sırada Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş ise Avrupa Ligi’nde yer alacak. Öte yandan Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi...