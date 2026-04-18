Süper Lig'de zirve hesapları değişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

18.04.2026 22:19

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından zirvede hesaplar değişti.

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ederken, zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE, EVİNDE TAKILDI

Geçtiğimiz hafta Kayseri'de kazanarak puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler, 90+8'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.

GALATASARAY HATA YAPMADI

Galatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Trabzonspor ise henüz 30. hafta maçını oynamadı. Bordo-mavililer, pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

1 - Galatasaray: 71 puan

2 - Fenerbahçe: 67 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

