Süper Lig'de zirve hesapları değişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları
18.04.2026 22:19
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin puan kaybı ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından zirvede hesaplar değişti.
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ederken, zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE, EVİNDE TAKILDI
Geçtiğimiz hafta Kayseri'de kazanarak puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler, 90+8'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.
GALATASARAY HATA YAPMADI
Galatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Trabzonspor ise henüz 30. hafta maçını oynamadı. Bordo-mavililer, pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
1 - Galatasaray: 71 puan
2 - Fenerbahçe: 67 puan
3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği