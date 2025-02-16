Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İlk 20 dakika Kasımpaşa'nın iki net pozisyonuyla geçildi.



21' En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

31' Maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'de Talisca'ya çıktı.

45+1 İlk yarı sonucu: 1-0.

İKİNCİ DEVRE

53' Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın golüyle 2-0 önde.

62' Kasımpaşa Fall'un golüyle farkı 1'e indirdi.

65' Talisca ve Mert Müldür’ün yerine Osayi ve Dzeko oyuna dahil oldu.

71' Sarı lacivertliler En Nesyri'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı.

75' Fenerbahçe'de Levent ile Oğuz'un yerine Yusuf ve Kostic oyunda.

83' Mert Hakan’ın yerine İrfan Can oyuna girdi.

90' Karşılaşma sona erdi: 3-1