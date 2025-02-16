Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Derbi haftasından önce 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 57'ye çıkardı. Sarı lacivertlilerin golleri En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürme hedefiyle 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Maçı Ali Şansalan yönetti.
Derbi haftasından önce 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, üst üste 7. galibiyetini aldı.
Maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 57'ye çıkardı. Sarı lacivertlilerin golleri En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi.
Kasımpaşa'nın tek golü ise Fall'dan geldi.
Fenerbahçe, yeni haftada Galatasaray'la karşılaşacak.