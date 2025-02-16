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Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Derbi haftasından önce 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 57'ye çıkardı. Sarı lacivertlilerin golleri En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 1

Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürme hedefiyle 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk etti. 

Maçı Ali Şansalan yönetti.

Derbi haftasından önce 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, üst üste 7. galibiyetini aldı. 

Maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 57'ye çıkardı. Sarı lacivertlilerin golleri En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi. 

Kasımpaşa'nın tek golü ise Fall'dan geldi.

Fenerbahçe, yeni haftada Galatasaray'la karşılaşacak.

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Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İlk 20 dakika Kasımpaşa'nın iki net pozisyonuyla geçildi.

21' En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 

31' Maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'de Talisca'ya çıktı.

45+1 İlk yarı sonucu: 1-0.

İKİNCİ DEVRE

53' Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın golüyle 2-0 önde.

62' Kasımpaşa Fall'un golüyle farkı 1'e indirdi.

65' Talisca ve Mert Müldür’ün yerine Osayi ve Dzeko oyuna dahil oldu.

71' Sarı lacivertliler En Nesyri'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı.

75' Fenerbahçe'de Levent ile Oğuz'un yerine Yusuf ve Kostic oyunda.

83' Mert Hakan’ın yerine İrfan Can oyuna girdi.

90' Karşılaşma sona erdi: 3-1

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 3

Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 4

Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Takımda sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın dışında eksik oyuncu yoktu. 

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 5

5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Anderlecht müsabakasının 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında ilk 11'de şans verdiği Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek başlattı.

Belçika ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 6

BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı.


1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu.

Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 7

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa:  Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 8

DİĞER KARELER

Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 9
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 10
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 11
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 12
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 13
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 14
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 15
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 16
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 17
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 18
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 19
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 20
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 21
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 22
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 23
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 24
Süper Lig'de zirve takibi: Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı - 25
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