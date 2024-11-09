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Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Avrupa maçları sonrası oynanacak 12. haftada lider Galatasaray ile takipçisi Samsunspor'un mücadelesi dikkat çekiyor. Avrupa'da Hollanda deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe ise Sivasspor'u pazar günü konuk edecek. Beşiktaş ise pazar günü Başakşehir'e konuk olacak.

Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman? - 1

Üç büyüklerin Avrupa macerası sonrası zirve yarışı devam ediyor.

Senenin son milli arası öncesi oynanacak 12. haftada lig lideri Galatasaray ile takipçisi Samsunspor'un oynayacağı karşılaşma dikkat çekiyor.


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Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman? - 2

Sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibini pazar günü saat 16'da ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde Tottenham galibiyetiyle moral bulan Okan Buruk'un ekibi milli ara öncesi zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Sezonun sürpriz takımı Samsunspor, ise Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada 3 puana indirdiği puan farkını zorlu deplasmanda eşitlemenin peşinde olacak.


Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman? - 3

Avrupa'da Hollanda deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe ise Sivasspor'u pazar günü saat 19'da konuk edecek.

Sarı lacivertliler, ligde Trabzonspor deplasmanındaki galibiyetin ardından zirve takibini sürdürmek istiyor.


Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman? - 4

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho cezası sebebiyle bu karşılaşmada kulübedeki yerini alamayacak.

Ligdeki son 3 maçını kazanan Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar için çıkacak.


Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman? - 5

Haftanın bir diğer dikkat çeken karşılaşması ise Başakşehir'de oynanacak.

Beşiktaş, pazar günü saat 19'da Başakşehir'e konuk olacak.

Ligde son iki maçını kaybeden siyah beyazlıları Avrupa Ligi'nde Malmö galibiyetiyle moral buldu ve ligdeki kötü gidişatı zorlu deplasmanda sonlandırmak istiyor.

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