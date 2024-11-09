Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?

Haftanın bir diğer dikkat çeken karşılaşması ise Başakşehir'de oynanacak.



Beşiktaş, pazar günü saat 19'da Başakşehir'e konuk olacak.



Ligde son iki maçını kaybeden siyah beyazlıları Avrupa Ligi'nde Malmö galibiyetiyle moral buldu ve ligdeki kötü gidişatı zorlu deplasmanda sonlandırmak istiyor.