Süper Lig'de zirve yarışı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Avrupa maçları sonrası oynanacak 12. haftada lider Galatasaray ile takipçisi Samsunspor'un mücadelesi dikkat çekiyor. Avrupa'da Hollanda deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe ise Sivasspor'u pazar günü konuk edecek. Beşiktaş ise pazar günü Başakşehir'e konuk olacak.
Üç büyüklerin Avrupa macerası sonrası zirve yarışı devam ediyor.
Senenin son milli arası öncesi oynanacak 12. haftada lig lideri Galatasaray ile takipçisi Samsunspor'un oynayacağı karşılaşma dikkat çekiyor.