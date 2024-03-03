Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu)
Süper Lig'de bitime 10 hafta kala zirve yarışı kızıştı. Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puan alarak 73 puanla zirve takibine devam ederken, Galatasaray ise Beşiktaş derbisinden galip ayrılarak 75 puanla liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları ve güncel puan durumu...
Şampiyonluk mücadelesinde son 10 hafta Süper Lig'de zirve mücadelesi nefesleri kesiyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe son 10 haftaya girerken ilk 2 sırada yer alıyor. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan 10 maçları ve güncel puan durumu...