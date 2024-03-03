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Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu)

Süper Lig'de bitime 10 hafta kala zirve yarışı kızıştı. Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puan alarak 73 puanla zirve takibine devam ederken, Galatasaray ise Beşiktaş derbisinden galip ayrılarak 75 puanla liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kalan maçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu) - 1

Şampiyonluk mücadelesinde son 10 hafta Süper Lig'de zirve mücadelesi nefesleri kesiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe son 10 haftaya girerken ilk 2 sırada yer alıyor. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan 10 maçları ve güncel puan durumu...

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Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu) - 2

FENERBAHÇE'DEN HATAY'DAN MUTLU DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 25. dakikada Osayi ve 40. dakikada Cengiz Ünder attı.

Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu) - 3

DERBİDE ZAFER GALATASARAY'IN

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş derbisinden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Dolmabahçe'deki 9 yıllık galibiyet hasretine son verirken puanını 75'e çıkartarak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu) - 4

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1- GALATASARAY 75 PUAN

2-FENERBAHÇE 73 PUAN

3-TRABZONSPOR 46

4-BEŞİKTAŞ 46

5- KASIMPAŞA 40

Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu) - 5

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

10.03.2024 Galatasaray-Çaykur Rizespor
17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray
3.04.2024 Galatasaray-Hatayspor
14.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray
21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor
28.04.2024 Adana Demir-Galatasaray
5.05.2024 Galatasaray-Sivasspor
12.05.2024 Karagümrük-Galatasaray
19.05.2024 GalatasarayFenerbahçe
26.05.2024 Konyaspor-Galatasaray

Süper Lig'de zirve yarışı (Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve puan durumu) - 6

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

10.03.2024 Fenerbahçe-Pendikspor
17.03.2024 Trabzonspor-Fenerbahçe
3.04.2024 Fenerbahçe-Adana Demir
14.04.2024 Karagümrük-Fenerbahçe
21.04.2024 Sivasspor -Fenerbahçe
28.04.2024 Fenerbahçe-Beşiktaş
5.05.2024 Konyaspor-Fenerbahçe
12.05.2024 Fenerbahçe-Kayserispor
19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe
26.05.2024 Fenerbahçe-İstanbulspor

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