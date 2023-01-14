Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor arasında 43. randevu

DIŞ SAHADA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.