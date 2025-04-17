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Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor

Türkiye'den yüksek bonservisle yurt dışına transfer olan futbolculardan bazıları bu sezon takımlarının başarısında önemli rol oynarken, bazıları ise yeterli forma şansı bulamadı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 1

Türkiye'den yüksek bonservisle yurt dışına transfer olan futbolculardan bazıları bu sezon takımlarının başarısında önemli rol oynarken, bazıları ise yeterli forma şansı bulamadı.

Son dönemde Fenerbahçe'den Eljif Elmas, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi, Galatasaray'dan Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan da Yusuf Yazıcı, yüksek bonservisle Avrupa'ya transfer oldu.

Galatasaray'dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro net ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı takımda özellikle son iki sezondaki performansıyla göz dolduran ve kazanılan başarılarda önemli rol oynayan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih'te fazla şans bulamadı.

Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaptı.

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Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 2

FERDİ KADIOĞLU SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Geçen sezonunun sonunda Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu iyi bir başlangıç yapmasına rağmen parmak eklem kapsülü yırtığı sebebiyle istikrarını koruyamadı

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 3

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye rekor bonservis ücretinin yanı sıra 750 bin euro da yetiştirme bedeli geliri kazandırdı. Sarı-lacivertli kulüp bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bedelli futbolcu satışına imza attı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 4

Kasım ayında yaşadığı sakatlıktan dolayı takımının kadrosuna giremeyen sol bek, İngiliz ekibinde görev aldığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 5

İngiliz basınına göre, Ferdi mayıs ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 6

ELJIF ELMAS, TORINO'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'den 2019 yılında Napoli'ye 16,2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, başarılı performansının ardından 2024 ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Leipzig'in yolunu tuttu.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 7

Leipzig'deki performansıyla bekleneni veremeyen Eljif, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 89 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 8

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak gittiği Torino'da ise çıktığı 8 lig maçında 4 gol kaydetti.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 9

KEREM AKTÜRKOĞLU, BENFICA'YI TAŞIYOR

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alıyor.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 10

Portekiz 1. Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçında ilk kez sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu, 27. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırdı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 11

Milli futbolcu, Benfica formasıyla bu sezon görev aldığı 43 resmi maçta 14 gol ve 11 asist üretti.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 12

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın gol yollarındaki en önemli oyuncularından biri olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 13

Fenerbahçe'den 2023 yılında Real Madrid'e 20 milyon euro artı 10 milyon euroluk bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde yeterli süreyi alamıyor.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 14

Genç futbolcu, Real Madrid'e bu sezon 34 resmi maçta görev almasına rağmen 1233 dakika sahada kalabildi.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 15

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin resmi maçlarda 12 kez ilk 11'de görevlendirdiği milli futbolcu, takımına 3 gol ve 7 asistle katkıda buldu.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 16

BAYERN'İN İSTİKRAR ABİDESİ: MIN-JAE

Fenerbahçe'den 2022-2023 sezonundan önce Napoli'ye 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min-Jae, Eljif Elmas'ın ardından İtalya Serie A ekibine katılan 2. sarı-lacivertli futbolcu olmuştu.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 17

İtalyan ekibindeki başarılı performansıyla göz dolduran Güney Koreli oyuncu, 2023-2024 sezonunda Alman temsilcisi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 18

28 yaşındaki stoper, Bavyera ekibinde bu sezon 13'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 42 resmi maçta görev yaptı ve 3 gol atarak takımına hücumda katkı sağladı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 19

MURIQI, MALLORCA'DA YENİDEN DOĞDU

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, 2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine 17,5 milyon euro bedelle transfer oldu.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 20

Sarı-lacıvertli kulüp, bu transferde bonservis bedeli dışında Lazio'nun sportif başarılarına bağlı olarak 2,5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 5 pay aldı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 21

Lazio forması altında beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi, 2022'nin ocak ayında Real Mallorca'ya kiralandı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 22

Kosovalı futbolcu, gösterdiği başarılı performansın ardından aynı yılın temmuz ayında İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 23

30 yaşındaki forvet, bu sezon Real Mallorca formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 24

YUSUF YAZICI SEZONU KAPATTI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2019'da Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille ekibine 16,5 milyon euro bedelle transfer oldu.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 25

Ligue 1'de istediği performansı ortaya koyamayan milli futbolcu, sırasıyla CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralandı.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 26

Bu sezon başında bonservissiz olarak Olympiakos'a transfer olan Yusuf, çıktığı ilk maçta ağır bir sakatlık geçirdi.

Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor - 27

Çapraz bağlarında yırtık tespit edilen milli futbolcu, sezonu kapattı.

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