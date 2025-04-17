Süper Lig'den "yüksek meblağlara" giden futbolcular ne durumda? Kimi takımını taşıyor kimi ise süre bulamıyor

Türkiye'den yüksek bonservisle yurt dışına transfer olan futbolculardan bazıları bu sezon takımlarının başarısında önemli rol oynarken, bazıları ise yeterli forma şansı bulamadı.



Son dönemde Fenerbahçe'den Eljif Elmas, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi, Galatasaray'dan Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan da Yusuf Yazıcı, yüksek bonservisle Avrupa'ya transfer oldu.



Galatasaray'dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro net ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.



Sarı-kırmızılı takımda özellikle son iki sezondaki performansıyla göz dolduran ve kazanılan başarılarda önemli rol oynayan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih'te fazla şans bulamadı.



Sacha Boey, Alman ekibinde bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaptı.