NTV.COM.TR

Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar

Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu. Spor seferler 1. Lig'den çıkan ve düşen takımları sezon sonuna yaklaşılan şu günlerde merakla takip ediyor. 20 takımın yer aldığı Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan ilk takım, sezonun son bulmasına 3 hafta kala kesinleşti. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi, kaç takım 1. Lig'den düşecek?

Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar - 1

2024-2025 sezonunda sona geliniyor. Trendyol 1. Lig'de son 3 hafta kalırken Süper Lig'de ise henüz 6 hafta bulunuyor. Sezonun bitmesine kısa süre kala Kocaelispor yükselişini garantiledi. Lig takipçileri ''Bu sezon Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek, kaç takım çıkacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar - 2

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Trendyol 1. Lig'den gelecek sezon Süper Lig'de oynamayı garantileyen ilk takım Kocaelispor oldu. Karagümrük takımının Boluspor'a 1-0 mağlup olması sonucu puan tablosunda durum değişmedi ve son 3 hafta kala Kocaelispor averajla Süper Lig'i garantiledi. Kocaeli spor 69 puanla lider olurken Karagümrük ise 60 puanda kaldı.

Kocaelispor, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar - 3

- Diğer yandan 1. Lig'de ikinci sırada olan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek.

- 3, 4, 5, 6 ve 7. sıraları alan takımlar Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off maçlarına çıkacaklar. Puan sıralamasında 3. olan takım direkt olarak play-off finaline gider.

- 4. olan takım 7. ile, 5. olan takım 6. sıradaki takımla eşleşir ve tek maç oynanır. Kazanan takımlar finalisti belirlemek adına aralarında çift maça çıkar. Kazanan, ligi 3. tamamlayan takımlar play-off finali oynar.

- Final, tek maç usulüne göre gerçekleşir ve kazanan Süper Lig'e yükselen 3. takım olur.

Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar - 4

1. LİG'DEN KAÇ TAKIM DÜŞECEK?

20 takımın olağanüstü performans sergilediği 2024-25 sezonunda 17, 18, 19 ve 20. sırayı alan 4 takım 1. Lig'den düşecek.

DAHA FAZLA GÖSTER