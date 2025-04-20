Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar

- Diğer yandan 1. Lig'de ikinci sırada olan bir takım daha Süper Lig'e yükselecek.



- 3, 4, 5, 6 ve 7. sıraları alan takımlar Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off maçlarına çıkacaklar. Puan sıralamasında 3. olan takım direkt olarak play-off finaline gider.



- 4. olan takım 7. ile, 5. olan takım 6. sıradaki takımla eşleşir ve tek maç oynanır. Kazanan takımlar finalisti belirlemek adına aralarında çift maça çıkar. Kazanan, ligi 3. tamamlayan takımlar play-off finali oynar.



- Final, tek maç usulüne göre gerçekleşir ve kazanan Süper Lig'e yükselen 3. takım olur.