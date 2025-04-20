Süper Lig'e kaç takım çıkacak? Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek? Süper Lig'e yükselen takımlar
Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu. Spor seferler 1. Lig'den çıkan ve düşen takımları sezon sonuna yaklaşılan şu günlerde merakla takip ediyor. 20 takımın yer aldığı Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan ilk takım, sezonun son bulmasına 3 hafta kala kesinleşti. Peki, Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi, kaç takım 1. Lig'den düşecek?
2024-2025 sezonunda sona geliniyor. Trendyol 1. Lig'de son 3 hafta kalırken Süper Lig'de ise henüz 6 hafta bulunuyor. Sezonun bitmesine kısa süre kala Kocaelispor yükselişini garantiledi. Lig takipçileri ''Bu sezon Trendyol 1. Lig'den kaç takım düşecek, kaç takım çıkacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.