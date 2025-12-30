Süper Lig'i sallamıştı, yeniden geliyor. "İndirime giderim"
30.12.2025 09:46
NTV - Haber Merkezi
Bir dönem Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i sallayan Sörloth, yeniden Türkiye'ye dönebilir. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan transfer haberleri...
Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Norveçli futbolcunun Fenerbahçe'ye yolladığı son mesajda, "Fenerbahçe'ye gelirim. Siz kulübümle anlaşma sağlayın. Bizim aramızda sorun yaşanmaz, anlaşmanın yolunu buluruz." dediği belirtildi. Sörloth'un 12 milyon euroluk maaş beklentisinde de indirime gideceği öğrenildi. (Fanatik)
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın gönderilmesini istediği Jonas Svensson ve David Jurasek’in menajerlerini İstanbul’a çağırdı.
Haziran ayında sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun, “Sezon sonuna kadar olan hak edişlerimiz ve tazminatlarımız ödendiği takdirde gidebiliriz” dediği öğrenildi. (Hürriyet)
Galatasaray, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için 12 milyon euroyu gözden çıkardı. (Sözcü)
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Taylan Bulut'u kiralamak istiyor. (Milliyet)
Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen futbolcular arasında yer alan Arif Boşluk ve Kazeem Olaigbe, Konyaspor yolunda. Yeşil beyazlıların, Arif için bordo mavili kulüple anlaşmaya vardı. (Hürriyet)
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quinten Timber için Feyenoord ile görüşecek. (Türkiye Gazetesi)