Süper Lig'i sallamıştı, yeniden geliyor. "İndirime giderim"

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın gönderilmesini istediği Jonas Svensson ve David Jurasek’in menajerlerini İstanbul’a çağırdı.

Haziran ayında sözleşmeleri sona erecek olan iki oyuncunun, “Sezon sonuna kadar olan hak edişlerimiz ve tazminatlarımız ödendiği takdirde gidebiliriz” dediği öğrenildi. (Hürriyet)