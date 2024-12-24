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Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın ve milli takımın 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor. Kasımpaşa, İngiliz ekibi Aston Villa ile Özcan için 8 milyon euro'ya (Yaklaşık 300 milyon TL) anlaştı.

Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma - 1

Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç savunmacısı Yasin Özcan, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılıyor.

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Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma - 2

Kasımpaşa, Özcan'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma - 3

Lacivert beyazlı ekip, Aston Villa ile 8 milyon euro'ya (Yaklaşık 300 milyon TL) el sıkıştı.

Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma - 4

Genç yıldız, ocak ayının ilk haftasında İngiltere'ye gidecek.

Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma - 5

İngiltere'de sağlık kontrolünden geçecek olan Özcan, sağlık kontrollerinin ardından yeni takımına imzayı atacak.

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