Süper Lig'in 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor: Kasımpaşa ile Aston Villa'dan 300 milyon liralık anlaşma
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın ve milli takımın 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor. Kasımpaşa, İngiliz ekibi Aston Villa ile Özcan için 8 milyon euro'ya (Yaklaşık 300 milyon TL) anlaştı.
Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç savunmacısı Yasin Özcan, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılıyor.