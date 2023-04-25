Süper Lig'in 31. haftasında gol yağmuru: Sezonun rekoru kırıldı

ADANA DEMİRSPOR'DAN PUAN REKORU

Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor'u 5-3 ile geçti. Bol gollü geçen maçta Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 27'nci dakikada Cherif Ndiaye, 32'nci dakikada Belhanda, 45+6'ncı dakikada Yusuf Sarı ve 52'nci dakikada penaltıdan Onyekuru kaydederken, Kayserispor'un golleri ise 24, 30 ve 45+4'üncü dakikada Thiam'dan geldi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligdeki 16'ncı galibiyetini alarak 57 puanla 4'üncü sırada kaldı. Kayserispor ise 13'üncü mağlubiyetini alarak 45 puanla 7'nci sırada haftayı kapattı. Öte yandan Adana Demirspor, aldığı bu galibiyet sonrası Süper Lig'de kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaşmış oldu. İç sahada da 11'inci galibiyetini alan mavi şimşekler, evinde oynadıkları maçta henüz mağlup olmadı.



