Süper Lig'in 31. haftasında gol yağmuru: Sezonun rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftası gollü maçlara sahne oldu. Futbolseverler oynanan karşılaşmalarda birbirinden güzel golleri izleme şansı yakaladı. Zirve yarışında mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe sahalarında aldığı beraberliklerle haftayı 1 puan ile kapatarak kritik haftada değerli 2 puan bırakırken, Beşiktaş ise 3 puanı 2 golle aldı.
Daha önce Spor Toto Süper Lig'de 21-22 sezonunun 27'nci haftasında 44 gol atılırken, bu sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarında alınan hükmen 3-0'lık galibiyetler ile birlikte toplamda 40 golle 22-23 sezonun en çok gol atılan haftası oldu.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında son haftaların formda ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı ve iki takım da hanesine 1 puan yazdırdı.
Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak elindeki fırsatı tepti. Galatasaray'ın Karagümrük'e 1 puan bırakmasının ardından Fenerbahçe, bu avantajını kullanamadı. Karşılaşmayı beraberlik ile tamamlayan Sarı-lacivertli ekip, sezonun en kritik döneminde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e indiremedi.
Beşiktaş, Süper Ligin 31'inci haftasında Ümraniyespor'a konuk oldu. Ümraniye Hekimbaş Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 2-0 kazanarak zirve mücadelesinde kritik deplasmandan 3 puan çıkardı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Redmond ve 71'inci dakikada Aboubakar kaydetti. Bu maçla birlikte son 9 maçında mağlup olmayan Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından ligdeki 18'inci galibiyetini alarak puanını 62'ye çıkardı ve yerini korudu.
Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor'u 5-3 ile geçti. Bol gollü geçen maçta Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 27'nci dakikada Cherif Ndiaye, 32'nci dakikada Belhanda, 45+6'ncı dakikada Yusuf Sarı ve 52'nci dakikada penaltıdan Onyekuru kaydederken, Kayserispor'un golleri ise 24, 30 ve 45+4'üncü dakikada Thiam'dan geldi. Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligdeki 16'ncı galibiyetini alarak 57 puanla 4'üncü sırada kaldı. Kayserispor ise 13'üncü mağlubiyetini alarak 45 puanla 7'nci sırada haftayı kapattı. Öte yandan Adana Demirspor, aldığı bu galibiyet sonrası Süper Lig'de kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaşmış oldu. İç sahada da 11'inci galibiyetini alan mavi şimşekler, evinde oynadıkları maçta henüz mağlup olmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında alınan skorlar şu şekilde:
Ümraniyespor - Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa - Konyaspor: 1-2
Adana Demirspor - Kayserispor: 5-3
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-3
Giresunspor - Başakşehir: 2-4
Antalyaspor - Sivasspor: 1-2
Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-3