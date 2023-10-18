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Süper Lig'in 4 büyük takımından Gazze paylaşımları: Hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 12. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu saldırının ardından Süper Lig devleri Gazze için destek mesajları yayınladı.

Süper Lig'in 4 büyük takımından Gazze paylaşımları: Hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz - 1

GALATASARAY

Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez!

Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in 4 büyük takımından Gazze paylaşımları: Hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz - 2

FENERBAHÇE

Savaş son bulsun!

Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze’de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz!

Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Süper Lig'in 4 büyük takımından Gazze paylaşımları: Hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz - 3

BEŞİKTAŞ

Gazze’de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz

Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz.

Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.


Süper Lig'in 4 büyük takımından Gazze paylaşımları: Hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz - 4

TRABZONSPOR

Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz!

Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz.

İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez.

Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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