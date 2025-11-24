Süper Lig'in 66 yıllık tarihinde bir ilk: Geri dönüşlerin efendisi Fenerbahçe
24.11.2025 10:50
Son Güncelleme: 24.11.2025 10:56
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Ligde üst üste oynadığı iki maçta, rakipleri karşısında 2 ve daha fazla farkla geriye düşmesine rağmen, geri dönüşle sahadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 31 yapan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü.
FENERBAHÇE SON 2 DEPLASMAN MAÇINI DA 2-0 GERİDEN GELEREK KAZANDI
Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son 2 deplasman maçını da 2 farklı geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 3-2 kazandı.
13’üncü haftadaki Çaykur Rizespor maçında da 2-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.
SÜPER LİG'İN 66 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2 veya daha fazla farkla geriye düşmesine rağmen üst üste iki maç kazanan ilk takım oldu.
Süper Lig'in 66 yıllık tarihinde hiçbir takım, 2 ve daha fazla farklı skorla geriye düştüğü üst üste iki maçı da kazanma başarısını gösterememişti.