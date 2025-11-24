Süper Lig'in 66 yıllık tarihinde bir ilk: Geri dönüşlerin efendisi Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2 veya daha fazla farkla geriye düşmesine rağmen üst üste iki maç kazanan ilk takım oldu.

Süper Lig'in 66 yıllık tarihinde hiçbir takım, 2 ve daha fazla farklı skorla geriye düştüğü üst üste iki maçı da kazanma başarısını gösterememişti.