Süper Lig’in en değerli 15 futbolcusu açıklandı! 2025-2026 sezonunda zirvede yer alan isimler

1. VİCTOR OSİMHEN – 75 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig’in tartışmasız en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu. Transfermarkt verilerine göre değeri 75 milyon euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu tutar Türk futbol tarihinin en yüksek transfer bedelidir; Napoli’den Galatasaray’a imza attığı bu hamle, bugünkü değeriyle de zirvede yer almasını sağlamıştır.