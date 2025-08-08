NTV.COM.TR

Süper Lig’in en değerli 15 futbolcusu açıklandı! 2025-2026 sezonunda zirvede yer alan isimler

2025-2026 Süper Lig sezonunun en yüksek piyasa değerine sahip futbolcuları belli oldu. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede, 75 milyon Euro’luk değeriyle Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen yer aldı. İlk 15’te Galatasaray ve Fenerbahçe’den çok sayıda yıldız dikkat çekerken, Beşiktaş da önemli oyuncularıyla sıralamada kendine yer buldu. İşte ligin piyasa değeri en yüksek isimleri, takımları ve milyon euroluk rakamlarıyla dikkat çeken liste…

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 15 OYUNCUSU

Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu, Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi transfer etmesi ve Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ı kadrosuna katmasıyla birlikte yeniden güncellendi.

İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;

15. JAYDEN OOSTERVOLDE - 13 MİLYON EURO

14. LUCAS TORREİRA - 13 MİLYON EURO

13. YUNUS AKGÜN - 14 MİLYON EURO

12. TAMMY ABRAHAM - 15 MİLYON EURO

11. SEBASTİAN SZYMANSKİ - 15 MİLYON EURO

10. MİLAN SKRİNİAR - 15 MİLYON EURO

9. SOFYAN AMRABAT - 17 MİLYON EURO

8. DAVİNSON SANCHEZ - 20 MİLYON EURO

7. BARIŞ ALPER YILMAZ - 21 MİLYON EURO

6. GABRİEL SARA - 22 MİLYON EURO

5. YOUSSEF EN-NESYRİ - 24 MİLYON EURO

4. ORKUN KÖKÇÜ – 30 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın orta saha beyni Orkun Kökçü, 30 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli orta saha oyuncularından biri.

3. LEROY SANE – 32 MİLYON EURO

Galatasaray forması giyen hızlı kanat oyuncusu Leroy Sané, değerini 32 milyon euro olarak koruyor. Avrupa tecrübesi ve hızıyla saha içi etkinliği yüksek olan bir isim.

2. JHON DURAN – 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin genç Kolombiyalı santrforu Jhon Durán, 35 milyon euro piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Hem lig hem taraftar nezdinde geleceğin yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor.

1. VİCTOR OSİMHEN – 75 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig’in tartışmasız en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu. Transfermarkt verilerine göre değeri 75 milyon euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu tutar Türk futbol tarihinin en yüksek transfer bedelidir; Napoli’den Galatasaray’a imza attığı bu hamle, bugünkü değeriyle de zirvede yer almasını sağlamıştır.

