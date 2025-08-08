Süper Lig’in en değerli 15 futbolcusu açıklandı! 2025-2026 sezonunda zirvede yer alan isimler
2025-2026 Süper Lig sezonunun en yüksek piyasa değerine sahip futbolcuları belli oldu. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede, 75 milyon Euro’luk değeriyle Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen yer aldı. İlk 15’te Galatasaray ve Fenerbahçe’den çok sayıda yıldız dikkat çekerken, Beşiktaş da önemli oyuncularıyla sıralamada kendine yer buldu. İşte ligin piyasa değeri en yüksek isimleri, takımları ve milyon euroluk rakamlarıyla dikkat çeken liste…
SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 15 OYUNCUSU
Süper Lig'in en değerli 15 oyuncusu, Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi transfer etmesi ve Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ı kadrosuna katmasıyla birlikte yeniden güncellendi.
İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri;