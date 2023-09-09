Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)
Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken yıldız isimler Süper Lig'e transfer oldu. Trabzonspor'un Arsenal'dan kadrosuna kattığı Nicolas Pepe transferi sonrası piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...
10- FERDİ KADIOĞLU: 17 MİLYON EURO