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Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ligde bu yıl şampiyonluk için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ederken yıldız isimler Süper Lig'e transfer oldu. Trabzonspor'un Arsenal'dan kadrosuna kattığı Nicolas Pepe transferi sonrası piyasa değeri en yüksek olan oyuncular listesinde sıralama değişti. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 1

10- FERDİ KADIOĞLU: 17 MİLYON EURO


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Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 2

9- VICTOR NELSSON: 18 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 3

8- SEBASTIAN SZYMANSKI: 18 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 4

7- NICOLAS PEPE: 18 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 5

6- MAURO ICARDI: 19 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 6

5- FRED: 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 7

4- CENGİZ ÜNDER: 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 8

3- WILFRIED ZAHA: 22 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 9

2- NDOMBELE: 22 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi değişti (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 10

1- TETE: 25 MİLYON EURO

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