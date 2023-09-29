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Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)

Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Ligin 6. haftası itibariyle oyuncuların performanslarına göre en değerli isimlerin piyasa değerlerinde değişiklikler oldu. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 1

10-GEDSON FERNANDES: 17 MİLYON EURO

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 2

9- SACHA BOEY: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 3

8- SEBASTIAN SZYMANSKI: 18 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 4

7- VICTOR NELSSON: 19 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 5

6- FRED: 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 6

5- CENGİZ ÜNDER: 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 7

4- MAURO ICARDI: 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 8

3- WILFRIED ZAHA: 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 9

2- NDOMBELE: 21 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular) - 10

1- TETE: 24 MİLYON EURO

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