Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (2023-2024 piyasa değeri en yüksek olan oyuncular)
Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Ligin 6. haftası itibariyle oyuncuların performanslarına göre en değerli isimlerin piyasa değerlerinde değişiklikler oldu. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...
10-GEDSON FERNANDES: 17 MİLYON EURO