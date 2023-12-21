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Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi)

Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Ligin 17. haftası itibariyle oyuncuların performanslarına göre en değerli isimlerin piyasa değerlerinde değişiklikler oldu. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 1

15. PAUL ONUACHU 13 MİLYON EURO


SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 2

14. TANGUY NDOMBELE 15 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 3

13. VİCTOR NELSSON 15 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 4

12. CENGİZ ÜNDER 16 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 5

11. LUCAS TORREİRA 16 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 6

10. DAVİNSON SANCHEZ 16 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 7

9. WİLFRİED ZAHA 17 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 8

8. KEREM AKTÜRKOĞLU 17 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 9

7. GEDSON FERNANDES 17 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 10

6. FRED 19 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 11

5. TETE 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 12

4. MAURO ICARDİ 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 13

3. SEBASTİAN SZYMANSKİ 20 MİLYON EURO


Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 14

2. FERDİ KADIOĞLU 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi) - 15

1. SACHA BOEY 22 MİLYON EURO

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