Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi güncellendi (Aralık 2023 listesi)
Süper Lig'de 2023-2024 transfer sezonu bu yıl oldukça hararetli geçerken birçok yıldız oyuncu Süper Lig'e geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlar birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Ligin 17. haftası itibariyle oyuncuların performanslarına göre en değerli isimlerin piyasa değerlerinde değişiklikler oldu. İşte Transfermarkt'in verilerine göre Süper Lig'deki güncel piyasa değeri en yüksek futbolcular...
15. PAUL ONUACHU 13 MİLYON EURO